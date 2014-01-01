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ترامب يشن هجوما غير مسبوق على الناتو: لم نجدهم عند الحاجة

الجمعة 03 يوليو 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يشن هجوما غير مسبوق على الناتو: لم نجدهم عند الحاجة



واشنطن/سما/

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "من السخيف" استمرار الولايات المتحدة في علاقتها "الأحادية" مع حلف الناتو، قبل أقل من أسبوع من قمة للحلف في أنقرة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "لم نجدهم عندما احتجنا إليهم"، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن بحلف الناتو "ليست متبادلة".

ويواصل ترامب انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب ضد إيران.

وفي وقت سابق الخميس قال ترامب، إن الولايات المتحدة تنفق على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر من أي دولة أخرى وبفارق كبير، مؤكداً أن واشنطن لا تجني أي فائدة من هذا الإنفاق، على حد تعبيره.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت 999 مليار دولار على الحلف خلال الفترة بين عامي 2014 و2025، مقارنة بـ90.5 مليار دولار للمملكة المتحدة، و66.5 مليار دولار لفرنسا، و48.8 مليار دولار لإيطاليا، و44.3 مليار دولار لبولندا، مشيراً إلى أن إنفاق دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا، أقل بكثير.

ووصف ترامب في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" هذا الوضع بأنه "أمر مثير للسخرية".

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