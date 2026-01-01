نيويورك تايمز : الولايات المتحدة حذرت إيران من أن إسرائيل تحاول اغتيال مفاوضين كبار

وكالات /سما/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، نقلا عن مصادر أمريكية حالية وسابقة، أنه خلال المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في الربيع الماضي للتوصل إلى اتفاق مؤقت، ظهرت مخاوف حقيقية في واشنطن من أن إسرائيل ستحاول اغتيال العضوين البارزين في فريق التفاوض الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

بحسب التقرير، تزايدت المخاوف الأمريكية مع تقدم المحادثات التي بدأت في أبريل/نيسان.

ورأى مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل قد تعتبر هذين المسؤولين الكبيرين هدفين مشروعين خلال الحرب، لكنهم حذروا من أن القضاء عليهما في هذه المرحلة المتقدمة من المحادثات قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات وتجدد القتال.

ولهذا السبب، طلبت الولايات المتحدة من عدة دول في المنطقة توجيه تحذيرات إلى إيران بشأن احتمال شنّ هجوم إسرائيلي.

بحسب صحيفة التايمز، فقد تفاقمت الخلافات بين واشنطن وتل أبيب خلال الفترة الماضية. وبينما سعت إدارة ترامب إلى استنفاد جميع القنوات الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق مع طهران، أعربت إسرائيل عن تشككها في وقف إطلاق النار واستمرار المحادثات في مراحلها الأولى.

كما ورد أن إسرائيل والولايات المتحدة قامتا في أواخر مارس/آذار بحذف اسمي عراقجي وقليباف مؤقتاً من قوائم أهداف الاغتيال، لبضعة أيام، للسماح باستئناف المحادثات.

ومنذ ذلك الحين، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتوقيع مذكرة تفاهم، واستمرت الاتصالات بين الطرفين.

بحسب التقرير، وقبل زيارة قاليباف المرتقبة إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات متعلقة بالمفاوضات، خشيت طهران من أن تحاول إسرائيل استغلال الفرصة لاغتياله أو اغتيال وزير خارجيته عراقجي.

وطالب الإيرانيون بضمانات من الولايات المتحدة، عبر وسطاء من باكستان وقطر، بعدم اتخاذ أي إجراء إسرائيلي ضدهم.

عقب ورود بلاغ، رافقت القوات الجوية الباكستانية طائرات الوفد الإيراني من الحدود الإيرانية إلى إسلام آباد ثم العودة.

ووفقا لمصادر وردت في التقرير، فقد وردت معلومات استخباراتية أثناء عودة الوفد إلى طهران تفيد بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة الطائرة التي تقل قاليباف، بل وزُعم أن طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين دخلتا المجال الجوي الإيراني من جهة الحدود مع العراق. وعلى إثر هذا الإنذار، هبطت الطائرة اضطراريًا في مدينة مشهد، ومنها أكمل الوفد رحلته برًا إلى طهران، واستغرقت الرحلة نحو ثماني ساعات.