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اربعة منذ الصباح .. شهيدان وعدد من الحرحى بغارة على خان يونس

الخميس 02 يوليو 2026 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اربعة منذ الصباح .. شهيدان وعدد من الحرحى بغارة على خان يونس



غزة/سما/

استشهد فلسطينيان وأصيب اخرون في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية ان الشهيدين هما محمود عبد الرازق محمد البريم (٤٣ عامًا) و يوسف قاسم أبو خاطر (٦٠ عامًا).

كما استشهد شاب فلسطينى متأثرًا بجراح اصيب بها في قصف من مسيّرة إسرائيلية لدراجة قرب مسجد معاذ بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب ياسر فريد عبد صبح متأثرًا بجراح اصيب بها في قصف اسرائيلي قبل ٢٢ يوماً حيط موقع الشرطة البحرية غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى ٤ بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,059 وإجمالي عدد الإصابات 3,429 بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 788 من تحت انقاض المنازل وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي انه منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ عدد الشهداء إلى 73,074 والمصابين 173,537.

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