الإعلام العبري : هكذا تمول حماس عملياتها في قطاع غزة !!

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة i24 الاسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي، حذر خلال نقاش أمني، من أن إيران تموّل بعض البضائع التي تدخل غزة، وتسيطر حماس على مئات شاحنات المساعدات الممولة من إيران والتي تدخل القطاع يومياً على حد زعم القناة.

ونقلت القناة عن وثيقة استخباراتية تزعم ان ضباط في الجيش الإسرائيلي يكشفون خلال مداولات أمنية عن مسار التمويل الإيراني الجديد لحماس: "إيران تقوم بتمويل بضائع وسلع تجارية تُدخل إلى قطاع غزة".



وزعموا" تدخل البضائع الممولة إيرانياً إلى القطاع، ومن ثم تفرض حماس سيطرتها عليها وتصادرها، وبذلك تعيد بناء قوتها وتتحصن مالياً وعسكرياً|.

وفقا للقناة فان حركة الأمر 9 المتطرفة قالت: "إن التقرير المروع الذي ورد مساءً، والذي يفيد بأن إيران تمول البضائع التي تدخل قطاع غزة للسماح لحماس بالسيطرة عليها ومواصلة تسليحها والاستعداد بكامل قوتها ، يجب أن يؤدي إلى وقف كامل لهذا الفشل على الفور".