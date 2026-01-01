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الخارجية الفلسطينية تنفي ادعاءات القدوة جملة وتفصيلا بشأن دعوى جنوب إفريقيا

الخميس 02 يوليو 2026 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تنفي ادعاءات القدوة جملة وتفصيلا بشأن دعوى جنوب إفريقيا



رام الله/سما/

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدولة فلسطين، جملة وتفصيلا ما جاء على لسان ناصر القدوة، بشأن الطلب من جمهورية جنوب إفريقيا سحب الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأعربت الوزارة في بيان يوم الخميس، عن قلقها البالغ لجملة الروايات المضللة والمشوهة التي أطلقها القدوة بشكل متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ضد الدبلوماسية الفلسطينية.

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة، ومقدمي برامج البودكاست، والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والموضوعية، والتحلي بروح المسؤولية في تناول مثل هذه الادعاءات التي تسيئ للجهود التي تبذلها دولة فلسطين، لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وعدم الانجرار وراء روايات تهدف لإضعاف المناعة الوطنية الفلسطينية.

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