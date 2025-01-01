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التعاون الإسلامي" تؤكد على دور وكالة الأونروا في ضوء التفويض الأممي الممنوح لها

الخميس 02 يوليو 2026 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي" تؤكد على دور وكالة الأونروا في ضوء التفويض الأممي الممنوح لها



جدة/سما/

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على الدور السياسي والقانوني والإنساني لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الخدمات الانسانية في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للاجئين في كافة أماكن تواجدهم في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء في الشتات.

وشددت على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ووحدة أراضي دولة فلسطين المحتلة القانونية والسياسية والجغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في القدس الشرقية.

وجددت، التأكيد على ضرورة احترام دور "الأونروا" ومسؤولياتها وحماية مؤسساتها، الحفاظ على ولايتها والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمسة، مع التأكيد على رفض أية محاولات للمساس بدورها الحيوي الذي لا يمكن تقليصه أو إلغاؤه أو استبداله.

وحثت، كافة الدول الأعضاء ومختلف الأطراف الدولية والجهات المانحة بضرورة دعم "الأونروا"، مالياً وسياسياً وقانونياً وإعلاميا، لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها للاجئين.

وكان مجلس السلام قال في بيان له يوم الثلاثاء،"لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة الجديدة" كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.

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