اعتقال مواطن أجنبي في إسرائيل بتهمة التجسس لصالح إيران وتوثيق مواقع حساسة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز الأمن العام "الشاباك" ومديرية الأمن في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عن اعتقال مواطن أجنبي من جمهورية طاجيكستان يحمل جواز سفر روسيًا، وذلك بتهمة التجسس والتخابر لصالح إيران داخل الأراضي الإسرائيلية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجهات الأمنية، فإن المشتبه به قام برصد وتوثيق مواقع سقوط الصواريخ وإرسال البيانات والتقارير المصورة إلى الجانب الإيراني.

كما تضمن نشاطه التجسسي تزويد المشغلين الإيرانيين بإحداثيات دقيقة لأبراج "عزرئيلي"، وتصوير منشآت حيوية شملت ميناء حيفا، بالإضافة إلى محاولته تصوير منشأة أمنية حساسة تقع في شمال إسرائيل.