بري يحذر من مخطط إسرائيلي لجر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة وخلق انقسامات وفتنة داخلية

بيروت /سما/

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، من أن “إسرائيل تسعى إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة، وهذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه”، مشدداً على أن “هذا الأمر لن يحصل”.

ووصف بري، خلال مقابلة مع صحيفة “الديار” اللبنانية، “اتفاق الإطار الموّقع بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن” بأنه “اتفاق فتنة”.

وأكد رفضه لـ”أي انزلاق بالبلاد نحو الانقسام الداخلي”، مشددًا أن “الأولوية اللبنانية في الوقت الراهن هي حماية السلم الأهلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع”.

وحول سبل الخروج من الأزمة، جدد بري رؤيته بأن “لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، وهذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وإيران، لأنها تشكل الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة”.

ورحّب بالاتصالات العربية والدولية الجارية، وخصوصاً المصرية والقطرية، وبكل المبادرات التي تصب في مساعدة لبنان على تجاوز محنته، مؤكدًا أن “أي جهد عربي أو دولي يهدف إلى جمع اللبنانيين وإبعاد شبح الانقسام هو موضع ترحيب”.

وكان بري قد حذّر في وقت سابق اللبنانيين من الفتنة في تعليقه على “اتفاق الإطار” الذي تمّ التوصل إليه في المفاوضات المباشرة بين السلطة اللبنانية وكيان الاحتلال.

وقال: ” يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب”.