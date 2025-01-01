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قتلى وجرحى في انفجار استهدف مقهى في دمشق

الخميس 02 يوليو 2026 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى في انفجار استهدف مقهى في دمشق



دمشق/سما/

أفادت أنباء أولية، يوم الخميس، عن وقوع انفجار مجهول المصدر استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين رواد المقهى.

وقالت مصادر طبية ان خمسة قتلى سقطوا جراء الانفجار بالمقهى .

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دوّى صوت انفجار قوي هزّ أرجاء المنطقة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة في المقهى والمباني المجاورة له. 

وسارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المشافي القريبة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا المنطقة وبدأت تحقيقاتها لمعرفة طبيعة الانفجار والجهات المسؤولة عنه.

وتشهد المنطقة المحيطة بموقع الانفجار استنفاراً أمنياً مكثفاً، وسط أنباء عن فرض طوق أمني لمنع اقتراب المدنيين، في وقت لم تعلن فيه أي جهة رسمية أو تنظيمية مسؤوليتها عن العملية حتى اللحظة.

هذا وتستمر عمليات البحث ورفع الأنقاض في مكان الحادث، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة شدة الانفجار.

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