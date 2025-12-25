دورات السلع الكبرى: كيف يقرأها المستثمرون المحترفون؟

كثير من المستثمرين يتابعون أسعار السلع بعين قصيرة الأمد ومنظور ضيق. يُركّزون على التقلبات الأسبوعية وقرارات أوبك ومستويات المخزون والتقارير الفصلية. لكن المستثمر المحترف يُضيف طبقة تحليلية أعمق وأكثر إخصاباً للقرار: دورات السلع الكبرى أو ما يُعرف بـ"السوبر سايكل". هذه الدورات الممتدة لعقود تُشكّل الإطار الهيكلي الذي يُفسّر لماذا ترتفع أسعار السلع لسنوات متواصلة أو تتراجع بشكل منهجي ومستدام، بما يفوق بكثير أي تفسير دوري عادي أو حدث جيوسياسي مؤقت.

ما هي دورات السلع الكبرى وكيف نشأت؟

الدورة الكبرى للسلع هي فترة ممتدة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً تبقى فيها أسعار السلع فوق متوسطاتها التاريخية الطويلة بفعل اختلال هيكلي عميق بين العرض والطلب لا يمكن حله بسرعة حتى مع ارتفاع الأسعار. خلافاً للارتفاعات الموسمية أو الصدمات الجيوسياسية العابرة التي تتراجع بعد أشهر، تنشأ هذه الدورات عندما يُحدث حدث بنيوي ضخم طفرةً دائمة في الطلب تتجاوز قدرة المنتجين على مواكبتها لفترة مطوّلة قد تمتد لعقد أو أكثر.

في سياق كيفية تداول السلع بشكل استراتيجي، يُمثّل فهم هذه الدورات الكبرى أداةً تمنح المستثمر إطاراً زمنياً أوسع لقراراته، ويُساعده على التمييز بين ارتفاع سعري يستحق الرهان عليه على المدى البعيد وآخر لا يعدو كونه موجة تصحيح مؤقتة ستعود إلى مستوياتها السابقة.

أربع دورات كبرى وثّقها الاقتصاديون في التاريخ الحديث:

الدورة الأولى في القرن التاسع عشر: دفعها التصنيع الأمريكي وبناء السكك الحديدية والتوسع الأوروبي وأشعل الطلب على الفولاذ والنحاس والفحم

الدورة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية: إعادة بناء أوروبا واليابان وطفرة الإنتاج الأمريكي خلقا طلباً صناعياً استمر قرابة ربع قرن

الدورة الثالثة السبعينيات: صدمة أوبك 1973 وموجة التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة وصلت بها إلى ذروتها قبل الانهيار في الثمانينيات

الدورة الرابعة 2000-2011: الصعود الصناعي الصيني غير المسبوق رفع النفط من 20 دولاراً إلى أكثر من 140 دولاراً وضاعف أسعار النحاس والحديد أربع مرات

هل نحن في دورة كبرى جديدة في 2026؟

المحرّكات المقترحة لهذه الدورة المحتملة تختلف اختلافاً جوهرياً عن سابقاتها الأربع:

التحول الطاقوي والتوسع السريع في البنية التحتية الخضراء الذي يستهلك كميات غير مسبوقة من النحاس والفضة والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، فتح منجم واحد للنحاس يحتاج وحده 10-15 عاماً من التطوير

ثورة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية ومواد البناء والمعادن التوصيلية، وتحتاج إلى بنية تحتية للشبكات الكهربائية بنطاق غير مسبوق

إعادة تسليح الجيوش الغربية وارتفاع الإنفاق الدفاعي بشكل حاد في أعقاب الحرب الأوكرانية والتوترات المتصاعدة في آسيا والشرق الأوسط، وهو ما يستلزم كميات ضخمة من الفولاذ والألومنيوم والمعادن الثمينة

إزالة الدولرة والتنافس الاستراتيجي المتصاعد على الموارد الحيوية بين القوى الكبرى بشكل لم يُشهد منذ الحرب الباردة

كيف يتباين المحللون المحترفون في تقييم ما إذا كانت الدورة الكبرى قد بدأت فعلاً؟

ليس كل المحللين متفقين. مجلة Substack للاستثمار المؤسسي أشارت إلى أن 2026 يبدو أقل كـ"صفقة سلع موحّدة" وأكثر كـ"مجموعة أسواق دقيقة مستقلة". كل سلعة تتبع محرّكاتها الخاصة بدلاً من الارتفاع معاً كما كانت تفعل في ذروة الدورة الصينية.

هذا التشعّب والتمايز هو في حد ذاته مؤشر مهم للمستثمر المتمرس: الدورة الكبرى الكاملة الناضجة تميل إلى رفع معظم السلع معاً في آنٍ واحد عبر موجة صاعدة واسعة، بينما التمايز الحاد الحالي بين السلع قد يُشير إلى أننا في مرحلة مبكرة جداً من الدورة لم تتسع لتشمل الجميع بعد.

كيف يبني المستثمر المحترف قراءته للدورة؟

المحترفون لا يُقرّرون بناءً على الأسعار وحدها. يبحثون عن مؤشرات هيكلية:

نقص الاستثمار في الإمدادات: حين تنخفض الأسعار لفترة طويلة، يُقلّص المنتجون استثماراتهم الرأسمالية بشكل حاد. فتح منجم جديد يستغرق من 10 إلى 15 عاماً من التطوير والتراخيص والبناء. هذا الفراغ الاستثماري يُخلق قصوراً في العرض بنيوياً لا يمكن سده بسرعة حتى حين يعود الطلب بقوة

حين تنخفض الأسعار لفترة طويلة، يُقلّص المنتجون استثماراتهم الرأسمالية بشكل حاد. فتح منجم جديد يستغرق من 10 إلى 15 عاماً من التطوير والتراخيص والبناء. هذا الفراغ الاستثماري يُخلق قصوراً في العرض بنيوياً لا يمكن سده بسرعة حتى حين يعود الطلب بقوة نمو طلب هيكلي لا دوري: الطلب الناشئ عن التصنيع أو التحضر الكبير في اقتصاد ضخم لا يمكن أن يُلغيه ركود اقتصادي موقت أو تراجع دوري، فهو مرتبط بتحول تاريخي لا بدورة اقتصادية عادية

الطلب الناشئ عن التصنيع أو التحضر الكبير في اقتصاد ضخم لا يمكن أن يُلغيه ركود اقتصادي موقت أو تراجع دوري، فهو مرتبط بتحول تاريخي لا بدورة اقتصادية عادية إشارات منحنى العقود الآجلة: حين يمتد الـ Backwardation عبر عقود بعيدة الأجل لا القريبة فحسب، فهو مؤشر قوي على شُح هيكلي حقيقي لا صدمة مؤقتة ستُحل بعد أشهر

حين يمتد الـ Backwardation عبر عقود بعيدة الأجل لا القريبة فحسب، فهو مؤشر قوي على شُح هيكلي حقيقي لا صدمة مؤقتة ستُحل بعد أشهر نسب المخزون إلى الاستهلاك: انخفاضها إلى مستويات تاريخية في عدة سلع في وقت واحد يُشير إلى ضيق حقيقي ومتزامن في الإمدادات لا يمكن حله بسرعة

أي السلع تستفيد أكثر في الدورات الكبرى؟

ليس كل السلع تتصرف بالطريقة نفسها في الدورات الكبرى، وهذا التمييز مهم جداً للمستثمر الراغب في بناء تعرض ذكي:

النحاس يُعتبر من أحساس المعادن للدورات الاقتصادية الكبرى وأكثرها تعبيراً عنها: ارتفع أربعة أضعاف تقريباً في دورة 2000-2011، وهو اليوم في قلب قصة التحول الطاقوي والذكاء الاصطناعي، إذ تحتاج كل محطة شحن سيارة كهربائية وكل مزرعة رياح بحرية وكل مركز بيانات إلى كميات كبيرة منه

2000-2011، وهو اليوم في قلب قصة التحول الطاقوي والذكاء الاصطناعي، إذ تحتاج كل محطة شحن سيارة كهربائية وكل مزرعة رياح بحرية وكل مركز بيانات إلى كميات كبيرة منه الذهب يتصرف بشكل مختلف عن بقية السلع الصناعية: محرّكاته نقدية وحمائية أكثر من صناعية، ويُفيد من التضخم وعدم اليقين المصاحب للدورات الكبرى لا من الطلب الصناعي المباشر عليه

السلع الزراعية تتأثر بتعقيد أكبر وأقل قابلية للتنبؤ: الطقس والسياسات الحكومية والدعم الزراعي وأنماط الاستهلاك المتغيرة تجعلها أقل ارتباطاً بالمحرّكات الصناعية للدورات الكبرى

خلاصة

الدورات الكبرى للسلع تُقدّم للمستثمر المتمرس إطاراً تحليلياً عميقاً يُميّز بين الأسواق الصاعدة المؤقتة المدفوعة بالمضاربة والتحولات الهيكلية الحقيقية المدفوعة بالطلب. في 2026، الأدلة على دورة كبرى جديدة موجودة ومتنامية لكنها غير مكتملة ولا يمكن تأكيدها بيقين بعد. المستثمر الذي يقرأ المؤشرات الهيكلية بصدق وموضوعية، دون أن يقع في فخ الحماس المضاربي أو التشاؤم المفرط، هو المستثمر الأكثر تأهيلاً للاستفادة من هذه الدورات حين تتأكد وتنضج.