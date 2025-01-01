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مجرد "معونة اجتماعية" .. نتنياهو ينوي طي ملف المساعدات الأمريكية لإسرائيل

الخميس 02 يوليو 2026 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجرد "معونة اجتماعية" .. نتنياهو ينوي طي ملف المساعدات الأمريكية لإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

نقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عندما قلل من أهمية المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل واصفا إياها بـ"معونة اجتماعية"، مضيفا أنها "لم تعد ضرورية الآن".

وشدد على أن اقتصاد البلاد أصبح الآن قويا بما يكفي للاستغناء عن المساعدات الأمريكية.

وعلى صعيد منفصل، جدد السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي التأكيد على أن العلاقة بين والولايات المتحدة وإسرائيل قوية.

وقال: "أسمع البعض يتساءل هل من الممكن أن تنفصل الولايات المتحدة عن إسرائيل، ونفقد هذه الشراكة الاستثنائية؟".

وأضاف هاكابي: "أجيب لا، لا، لا.. يجب أن تفهموا أننا لسنا بهذه السذاجة.. وآمل ألا نصل إلى هذه الدرجة من السذاجة أبدا".

وفي وقت سابق، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية "تمنح" بموجبها واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس لبناء المقر الدائم لسفارتها في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي دفع دولارا واحدا مقابل استئجار أرض في مدينة القدس لمدة 99 عاما لإقامة مبنى السفارة الأمريكية.

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