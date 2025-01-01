كابوسٌ لإسرائيلّ! المُسيَّرات الإيرانيّة تُشكّلْ تحديًا أكبر من الصواريخ الباليستيّة..

القدس المحتلة/سما/

تنظر المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة إلى الطائرات المسيّرة الإيرانية بوصفها أحد أخطر التهديدات المستقبلية على منطقة وسط إسرائيل، بل إنّ بعض التقديرات ترى أنها قد تشكل تحديًا أكبر من الصواريخ الباليستية في سيناريوهاتٍ معينةٍ، ويأتي هذا التقييم في ضوء الدروس التي استخلصها الجيش الإسرائيليّ من المواجهات الأخيرة مع إيران، وفق ما أكّدته صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة.

وشدّدّت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها الأمنيّة، على أنّ “المسيّرات منخفضة الارتفاع يصعب اكتشافها مقارنة بالصواريخ الباليستية، لأنّها تطير على ارتفاعاتٍ منخفضةٍ ويمكنها تغيير مسارها أثناء الطيران، ما يقلل من زمن الإنذار المبكر”.

وتابعت: “وسط إسرائيل (تل أبيب الكبرى والمنطقة الساحلية) يُعد هدفًا مفضلًا لهذه المسيّرات بسبب الكثافة السكانيّة ووجود مقراتٍ عسكريّةٍ ومنشآتٍ حيويّةٍ واقتصاديّة.

وأوضحت الصحيفة أنّ “التقديرات الإسرائيليّة ترى أنّ إيران قد تعتمد مستقبلًا على هجماتٍ مركبةٍ، بحيث تُطلق المسيّرات بالتزامن مع الصواريخ، بهدف تشتيت منظومات الدفاع الجويّ وإرهاقها وزيادة احتمال اختراق بعضها للدفاعات”.

وأكّدت الصحيفة أنّه “لهذا السبب، يعمل الجيش الإسرائيليّ على تعزيز قدراته في رصد واعتراض المسيّرات، إلى جانب تطوير وسائل دفاعٍ تعتمد على أنظمة اعتراض جديدة وتقنيات الليزر، وليس الاكتفاء بمنظومات مثل (القبة الحديدية) و (مقلاع داود)”.

ويأتي هذا التحذير ضمن نقاشٍ أوسعٍ في إسرائيل حول احتمال تجدد المواجهة مع إيران، إذ ذكرت الصحيفة العبريّة أيضًا أنّ سلاح الجو الإسرائيليّ في حالة تأهبٍ لاحتمال استئناف القتال، وأنّ المؤسسة الأمنية تواصل مراجعة خططها الدفاعيّة والهجوميّة في ضوء التطورات الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أنّ “الهدوء ساد في مستوطنة (إيال) التابعة للمجلس الإقليميّ في جنوب (هشارون)، قبل أنْ يقطعه في أحد صباحات هذا الأسبوع تحليق طائرة تزويد بالوقود أمريكيّةٍ فوقه”.

وأردفت: “اعتاد سكان (إيال)، شأنهم شأن سكان مستوطناتٍ أخرى في المجلس، على ضجيج الطائرات التي تعبر فوقهم في طريقها إلى الهبوط في مطار (بن غوريون)، إلّا أنّ الضجيج غير المعتاد أثار ذعرهم خشية أنْ يكون ناجمًا عن تهديدٍ من نوعٍ جديدٍ باتوا يخشونه كثيرًا في الآونة الأخيرة، وهو المحلِّقات المتفجّرة”.

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان المستوطنة قوله: “إنّ الخوف من المحلِّقات المتفجّرة حاضر بقوّةٍ. سمعنا بالفعل من الجيش أنّهم عثروا على محلِّقاتٍ في الضفة الغربية، وعندما تنظر إلى ما يجري في لبنان مثلًا، فإنّك تقلق”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “قلق السكان لا يأتي من فراغ”، موضحةً أنّ “الجيش الإسرائيليّ يرصد مساعٍ إيرانيّةٍ لإشعال المنطقة، من بينها استنساخ استخدام المحلِّقات المتفجّرة التي تتسبّب بأضرارٍ كبيرةٍ لقوات الجيش الإسرائيليّ في لبنان، ونقلها إلى الضفة الغربية”، وفق زعمه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المؤسسة الأمنيّة والعسكريّة الإسرائيليّة قولهم: “التقدير القائم هو أنّه لا توجد حتى الآن محلِّقاتٍ متفجّرةٍ عاملةٍ في الضفة، إلّا أنّ الجيش، كإجراءٍ وقائيٍّ، يصادر كلّ محلِّقةٍ يتم رصدها في المنطقة”، فيما أكّد مسؤولون كبار في قوات الأمن التابعة للمستوطنات أنّه “جرى مؤخّرًا رصد عشرات المحِّلقات المتفجّرة في الضفة، وقد استولى عليها الجيش”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ “أكثر الجهات قلقًا من الوضع رئيسة المجلس الإقليميّ، أوشرات غاني – غونين التي تؤكّد أنّ الأمر لم يَعُدْ يتعلّق بتهديدٍ مستقبليٍّ، بل بتهديدٍ حقيقيٍّ قائمٍ هنا والآن”، فـ “لن تكون هناك عملية تطوُّرٍ طويلةٍ. إنّ (حزب الله) يصنع جزءًا منها، ويتلقّى جزءًا آخر من إيران. وهذا أيضًا تهديد حقيقي لمدن مركز الكيان، فإذا عبرت محلِّقة خط الحدود (الفلسطينية- اللبنانية) فلن يستغرق وصولها إلى تل أبيب سوى 6 دقائق”، وفق غاني- غونين.

وأضافت غاني – غونين: “نحن الخاصرة الرخوة للحكومة، ونطالب الجيش بحمايتنا من هذا التهديد وتزويدنا بكلّ الأدوات اللازمة للدفاع عن أنفسنا. نحن بحاجةٍ إلى وسائل حماية ورصد، مثل إقامة رادارات هنا. وقد طالبنا الجيش بالحصول على وسائل إلكترونية مضادة للمحلِّقات. لا توجد حلول مدنية، ولذلك يتعيَّن على الجيش أنْ يوفّرها لنا”.

وفي حين أكّدت الصحيفة أنّ “مسؤولي الأمن المحليين منشغلون بهذا التهديد”، نقلت عن ضابط الأمن في المجلس الإقليميّ، يوآف سابان، قوله: “الموضوع طُرِح مؤخّرًا خلال لقاء جمع ضباط الأمن في مستوطنات خط التماس (الخط الأخضر)، موضحًا “أنّ التهديد يرافقنا في حياتنا اليومية، ولذلك ناقشنا كيفية عملنا بوصفنا جهاتٍ مدنيّةٍ في مواجهته. تهديد المحلِّقات قائمٌ في جميع أنحاء المنطقة. وفي كلّ أسبوعٍ ينشر الجيش عدد المحلِّقات التي صادرها، وهذا تهديدٌ حقيقيٌّ يجب ألّا يفاجئنا. نحن ندرك أنّه سيقع هنا حدث يتعلّق بمحلِّقةٍ، وربّما دون أليافٍ بصريّةٍ. لكنْ حتى المحلقة العادية يمكنها أنْ تُلقي قنبلة يدوية متشظّية على روضة أطفال”، كما قال.