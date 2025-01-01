تساوق مع حرب الإبادة ..شؤون اللاجئين تدين تصريحات مجلس السلام "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"

رام الله/سما/

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، التصريحات الصادرة عما يسمى "مجلس السلام"، والتي زعم فيها أنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تبنيًا وتساوقاً للرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية، ومحاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتنكرًا صارخًا للمسؤولية القانونية والسياسية الأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاههم.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة ومخيماته المنكوبة والمدمرة بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 طالما أن الحل السياسي العادل والشامل للقضية الفلسطينية ما زال معطلاً وغائبًا.

واوضح بأنه ليس من حق "مجلس السلام" ـ الذي تم تشكيله بموجب قرار أممي، أن ينهي أو يلغي وجود وكالة أممية أصيلة أُنشئت بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتساءل أبو هولي من الذي منح لمجلس السلام هذا الحق؟؟!!

وأشار أبو هولي الى أن مصير الأونروا، وتفويضها، وولاية عملها، تحددها فقط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة، وليس عبر "مجلس السلام" الذي مُنح صلاحيات محددة وحصرية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 مؤكدا ان قرار مجلس الامن وخطة الرئيس ترامب لم تمنح مجلس السلام هذا التفويض لانهاء دور الاونروا في قطاع غزة .

وشدد على أن الوكالة تجسد المسؤولية الأخلاقية والالتزام القانوني الصارم للمجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين، حتى تحقيق عودتهم المقدسة والتعويض وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 194، جازمًا بأن أي مساس بالأونروا أو محاولة لتفكيكها هو استهداف مباشر للهوية الوطنية الفلسطينية، ومخطط خبيث لشطب الصفة السياسية والقانونية للاجئ، وإعدام حق العودة وتساوقًا مع أوهام الحسم الاستعماري التي ستجابه بقوة من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة .

ودعا أبو هولي الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والتصدي الحازم لهذه المؤامرات الاستعمارية عبر توفير الحماية السياسية والمالية للأونروا، والتمسك بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حصانتها وامتيازاتها واحترام حرمة مبانيها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ستفشل كافة مخططات التصفية والتهجير.