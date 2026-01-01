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دولة افريقية تنضم لقائمة الدول المرشحة للمشاركة في قوة دولية بقطاع غزة

الخميس 02 يوليو 2026 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دولة افريقية تنضم لقائمة الدول المرشحة للمشاركة في قوة دولية بقطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أفاد تقرير لقناة N12 الإسرائيلية بأن المشاورات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة وإعادة إعماره ما تزال مستمرة على المستويين الدبلوماسي والتخطيطي، وسط مباحثات مع عدد من الدول بشأن إمكانية المشاركة في قوة استقرار دولية محتملة داخل القطاع.

وبحسب التقرير، برزت أوغندا كأحد الأسماء المطروحة للمشاركة في ما يُعرف بـ"قوة الاستقرار الدولية لغزة" (ISF)، إلى جانب استمرار اتصالات مع دول أخرى من بينها فيتنام وجورجيا، فيما تحدث التقرير عن التزامات سابقة من دول مثل المغرب وإندونيسيا وكوسوفو وألبانيا وكازاخستان للمشاركة في القوة المقترحة.

وأشار التقرير إلى أن المباحثات مع أوغندا تأتي بعد تصريحات سابقة لرئيس أركان الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا، تضمنت مواقف داعمة لإسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

ووفق التقرير، فإن قوة (ISF) تم طرحها ضمن خطة أوسع لإنهاء الحرب وإدارة مرحلة ما بعد القتال، حيث يجري العمل على التصورات الخاصة بها من خلال مركز تنسيق مشترك بمشاركة دول ومنظمات دولية متعددة.

وأضافت القناة أن ملف إعادة إعمار غزة لا يزال يواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل السلاح داخل القطاع، وهو ما ينعكس على وتيرة تنفيذ الخطط المطروحة.

وبحسب التقرير ذاته، تستمر أعمال التخطيط المتعلقة بإعادة الإعمار، بما يشمل مشاريع للبنية التحتية وإزالة الأنقاض وإعادة تطوير مناطق مختلفة داخل القطاع، في وقت تشير تقديرات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة نظرًا لحجم الدمار.

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