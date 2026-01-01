سارة نتنياهو تصرخ بوجه زوجها : "بسببك تشاجرت مع الناس"

القدس المحتلة / سما /

شهد حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية في إسرائيل مشهدا محرجا حيث صرخت سارة نتنياهو في وجه زوجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطاقمه أمام الحضور.

ففي الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلقي كلمة حماسية أمام الرياضيين اليهود، قال فيها: "نحن أمة واحدة وعائلة واحدة، بمصير واحد، فقفوا بفخر وقوة وسننتصر معا"، كانت زوجته خلف الكواليس تمر بلحظة غضب عارم.

ووفقا لقناة 13 الإسرائيلية، فإن سارة نتنياهو صرخت في وجه زوجها أثناء الحفل، قائلة له: "بسببك تشاجرت مع الناس هنا، لقد جعلتني أتجادل معهم".

كما وجهت انتقادات حادة لمستشاري رئيس الوزراء، متسائلة: "أنتم بحاجة للاعتناء بي، لماذا لا يسمح لي بالمرور؟"، وادعت أنها تعرضت للدوس بسبب عدم توفير مرافقة مناسبة لها.

وانتشر مقطع فيديو يوثق جزءا من الحادثة، وتظهر فيه نتنياهو وهي تتحرك بانزعاج في المكان المخصص لكبار الشخصيات، وتتحدث بصوت مرتفع مع زوجها ومن حوله.

وبحسب التقرير، استمرت شكاوى سارة نتنياهو لعدة دقائق أمام العديد من الحضور، وتم تصوير الفيديو بعد أن هدأت الحادثة جزئيا.