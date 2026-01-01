مداهمات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات الفلسطينيين بينهم قاصران ووالد شهيد، وتخللتها مواجهات وإصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة ميثلون جنوب جنين، وهم: إسلام نزار نعيرات، وعمرو أسامة ربايعة، وإبراهيم نائل نعيرات، ومحمد تيسير عساف، كما اعتقلت الشاب قتيبة أيسر عيسة بعد مداهمة منزله في بلدة صانور جنوب جنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات والقرى، بينها المغير وترمسعيا وأبو فلاح، وأغلقت مدخل بلدة المغير، بينما اندلعت مواجهات في قرية المزرعة الشرقية، تزامنا مع اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة. كما اعتدى مستوطنون على قرية برقا، وأقدموا على تحطيم مركبات فلسطينية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت القوات الإسرائيلية والد الشهيد قيس شجاعية بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير شرق رام الله، إضافة إلى اعتقال الشاب سامح عبد اللطيف أبو عليا خلال اقتحام بلدة المغير شمال شرق المدينة.

وفي نابلس، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات متفرقة من عدة محاور، شملت أحياء وبلدات عدة، بينها الجبل الشمالي وكفر قليل، حيث اعتقلت الشاب غالب خريوش، فيما شهدت المنطقة هجمات من مستوطنين على قرى عورتا وسبسطية وبورين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة طولكرم، وداهمت منازل في ضاحية شويكة، فيما شهدت محافظة الخليل اقتحام بلدتي بيت أمر والظاهرية ومداهمة منازل فيهما.

وفي سلفيت، هدمت القوات الإسرائيلية بركسات زراعية غرب بلدة كفر الديك، كما اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل يومي حملات اقتحام واعتقال ومداهمات، تتخللها مواجهات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.