غزة: تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل متورط في اغتيال القائد عز الدين الحداد

غزة / سما /

أعلنت جهات أمنية تابعة للمقاومة في قطاع غزة،عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد المتخابرين مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وجاء هذا الإجراء بعد ثبوت تورط المدان في تقديم معلومات استخبارية حساسة أدت إلى استهداف قيادات بارزة في فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسهم قائد هيئة أركان كتائب القسام عز الدين الحداد الذي اغتيل في مايو الماضي.

وأوضح بيان صادر عن أمن المقاومة أن الحكم نُفذ بعد استكمال كافة الإجراءات الثورية والتحقيقات اللازمة التي أثبتت تورط العميل في سلسلة من الأنشطة العدائية. واتهم البيان المذكور بالتسبب في وقوع مجازر دموية بحق المدنيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع، مشدداً على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي الفلسطيني.

وكانت كتائب القسام قد نعت في السادس عشر من مايو الماضي قائدها البارز عز الدين الحداد، الذي ارتقى إثر غارة جوية استهدفت موقعاً في مدينة غزة. وتعتبر الأجهزة الأمنية في القطاع أن الوصول إلى المتسبب في هذه العملية يمثل ضربة استخبارية مضادة لمنظومة التجسس الإسرائيلية التي تحاول اختراق الجبهة الداخلية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها السكان.

ووجه أمن المقاومة رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، مؤكداً أن هذا المصير هو نهاية كل من يختار التعاون مع الاحتلال ضد أبناء شعبه. ودعا البيان الأفراد الذين سقطوا في وحل التخابر إلى تسليم أنفسهم فوراً لأجهزة الأمن والعودة إلى الصف الوطني، مشيراً إلى أن المتورطين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعبرون عن أصالة العائلات والعشائر الفلسطينية الداعمة للمقاومة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات مع عدد من الموقوفين كشفت عن مخططات إسرائيلية تهدف إلى إثارة الفوضى المسلحة ونشر الفتن داخل المجتمع الغزي. وتتضمن هذه التعليمات تنفيذ أنشطة تحريضية تهدف إلى زعزعة التماسك الداخلي، مستغلةً في ذلك حالة الانهيار الإنساني وفقدان مقومات الحياة الأساسية نتيجة الحصار والقصف المستمر.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال كثف خلال الأشهر الأخيرة من محاولات تجنيد ضعاف النفوس عبر استغلال حاجتهم المادية أو الضغط عليهم بملفات إنسانية. ورغم هذه المحاولات، أكدت الأجهزة الأمنية أنها تعمل بيقظة عالية لرصد أي تحركات مشبوهة، وقد نجحت بالفعل في تفكيك عدة خلايا كانت تعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن ملاحقة العملاء هي عملية مستمرة ولن تتوقف حتى تطهير الجبهة الداخلية من كافة العناصر التخريبية. وشددت على أن التنسيق بين الأجنحة العسكرية والأجهزة الأمنية في أعلى مستوياته لضمان حماية ظهر المقاومة وتأمين الحاضنة الشعبية التي تتعرض لاستهداف ممنهج من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.