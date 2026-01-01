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ثلاثة شهداء منذ الصباح.. شهيدان وثلاثة جرحى بقصف منزل شمال غزة

الخميس 02 يوليو 2026 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء منذ الصباح.. شهيدان وثلاثة جرحى بقصف منزل شمال غزة



غزة / سما /

استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرون، عصر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ صباح اليوم إلى ثلاثة.

وأفادت طواقم الخدمات الطبية للإسعاف والطوارئ في شمال القطاع بأنها انتشلت شهيدين وثلاثة مصابين إثر استهداف مواطنين في أرض الشنطي بحي الشيخ رضوان.

وقالت مصادر محلية إن الشهيدين هما سعد دولة ووالتر أبو نحل، فيما وصفت جراح المصابين الثلاثة بالخطيرة.

وفي وقت سابق، استشهد الشاب محمد نعيم جندية متأثراً بإصابته في قصف استهدف منتزه بلدية غزة، ليلتحق بأشقائه منذر وأحمد ومصعب، الذين استشهدوا في وقت سابق، ليكون الشهيد الرابع من العائلة.

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