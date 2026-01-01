ثنائية هاري كين تخطف الكونغو الديمقراطية وتقود إنجلترا إلى الدور الـ16

بلغ المنتخب الإنجليزي دور الستة عشر لكأس العالم 2026 بعد فوز صعب جدا على منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء على ملعب ميرسيدس بينز في أطلنطا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووجد المنتخب الإنجليزي، الذي أحرز لقبه الوحيد في كأس العالم قبل 60 عاما، نفسه متأخرا بهدف للمهاجم برايان سيبينغا الذي وضع الكونغو الديمقراطية في المقدمة منذ الدقيقة السابعة بلمسة في شباك الحارس بيكفورد.

وحاول منتخب الأسود الثلاثة العودة سريعا في المباراة، وقاد جود بيلينغهام وماديوكي وهاري كين هجماتهم دون هوادة على المرمى الكونغولي لكن الحارس مباسي تألق بشكل خرافي في التصدي للعديد من الهجمات.

واستمرت صدمة الإنجليز من هدف سيبينغا طوال الشوط الأول إذ عجز كين ورفاقه عن كسر صمود منتخب الكونغو الديمقراطية خلال النصف الأول من المباراة الذي انتهى بتقدم المنتخب القادم من كينشاسا 1 ـ 0.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الكونغو الديمقراطية صمودهم الدفاعي وأهدر جود بيلينغهام وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا عدة فرص سانحة للتعادل.

واستطاع القائد هاري كين أن يضع حدا لصمود فريق الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ75 عندما سجل هدف التعادل لإنجلترا من ضربة رأسية متقنة مستغلاً كرة عرضية حاسمة أرسلها البديل أنتوني جوردان.

وعاد هاري كين ليتقمص دور البطولة ويسجل الهدف الثاني له وبلاده في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ليقلب الطاولة لصالح الإنجليز ويجعل النتيجة 2 ـ 1.

ولم ينجح لاعبو الكونغو الديمقراطية في استعادة توهج البداية واستسلموا لسيطرة لاعبي المدرب توماس توخيل الذين أحكموا السيطرة على بقية المباراة ليتأهلوا لدور الـ16 من كأس العالم.