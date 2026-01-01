لايف للإغاثة والتنمية تبدأ حزمة مشاريع في فلسطين

بيت لحم /سما/ تسنيم الزيدي

محافظة بيت لحم في الضفة الغربية أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة ومتفاقمة خاصة مع تدهور حركة السياحة والتي تمثل أحد أهم مصادر الدخل. ووفقاً لتقارير حديثة، ارتفعت معدلات البطالة فيها إلى أكثر من 30%، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 28% وأصبح أكثر من 60% من العائلات غير قادرة على تغطية احتياجاتها الشهرية الأساسية كما هو الحال في معظم فلسطين.

وتواجه بيت لحم كذلك تحديات متزايدة تتعلق بحرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث تشير تقارير ميدانية إلى وجود 89 حاجزاً وبوابة على الطرق، الأمر الذي يفاقم عزلة العديد من القرى خاصة في المناطق النائية شرق وغرب بيت لحم، وهي الأكثر هشاشة حيث يقع أكثر من 85% من مساحة محافظة بيت لحم ضمن هذه المناطق.

دعم الفئات الأكثر هشاشة وفقراً

وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز العمل الإنساني والتنموي في فلسطين، زار وفد من مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية Life For Relief and Development، محافظة بيت لحم للاطلاع على احتياجات المؤسسات الاجتماعية والصحية واستكشاف فرص التعاون الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا في المجتمع الفلسطيني.

محمد الجعفري مدير عام الشؤون العامة في محافظة بيت لحم قام بجولة ميدانية مع فريق "لايف" شملت عددًا من المؤسسات الاجتماعية والصحية البارزة، من بينها دار رعاية المسنين في بيت ساحور ، ودار القديس نيقولاوسللمسنين في بيت جالا، ومستشفى بيت لحم للأمراض النفسية، بهدف تعريف الوفد بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات والتحديات التي تواجهها، وفتح المجال أمام تطوير مشاريع تعاون مستقبلية تسهم في تعزيز قدرتها على خدمة المستفيدين.

الرعاية الصحية والدعم النفسي على رأس احتياجات كبار السن

كما أكد نزار العرجا مدير نادي البديس نيقولاوس للمسنين في بيت جالا أهمية دعم المؤسسات الخيرية لدور المسنين قائلاً: " تشمل احتياجات دور المسنين دعم الرعاية الصحية والطبية من خلال توفير الأدوية والأجهزة الطبية والفحوصات الدورية وخدمات العلاج الطبيعي، إلى جانب الدعم الغذائي عبر توفير الوجبات الصحية والمكملات الغذائية المناسبة لاحتياجات المسنين.

كما تحتاج هذه الدور إلى مستلزمات المعيشة اليومية مثل الملابس والبطانيات ومواد النظافة الشخصية والحفاضات لكبار السن، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية من خلال صيانة المرافق وتجهيزها بما يتناسب مع احتياجاتهم الحركية والصحية.

هذا إلى جانب برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تساعد على الحد من الشعور بالعزلة والوحدة عبر تنظيم الأنشطة الترفيهية والثقافية والزيارات المجتمعية المنتظمة، كما نحتاج لتغطية تكاليف الرعاية والكوادر الصحية والخدمات الأساسية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات ذات جودة عالية للفئات الأكثر حاجة من كبار السن.

توسيع الرعاية النفسية للفئات الأكثر تضرراً

وخلال زيارة مستشفى بيت لحم للأمراض النفسية، وضحتالمدير الإداري أنجاد زهران أن المستشفى يستعد خلال الفترة المقبلة لتوسيع خدماته لتشمل سكان قطاع غزة، استجابةً للآثار النفسية العميقة التي خلفتها الحرب المستمرة وما نتج عنها من صدمات واضطرابات نفسية واسعة النطاق.

وأشارت إلى أن المستشفى لا يقتصر على تقديم الرعاية الطبية، بل يوفر مجموعة واسعة من الأنشطة العلاجية والتأهيلية التي تهدف إلى دعم الصحة النفسية للمرضى وتعزيز اندماجهم المجتمعي، من بينها الزراعة داخل البيوت البلاستيكية، وأعمال التطريز، والصناعة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المستشفى، أوضحت زهران أن المؤسسة تعاني من نقص في الكوادر البشرية المتخصصة، واحتياجات متزايدة للتدريب والتأهيل، إضافة إلى محدودية بعض المستلزمات الطبية والخدمية. كما لفتت إلى الحاجة إلى تنفيذ أعمال ترميم وتحديث لبعض المرافق الحيوية، بما في ذلك المطابخ ووحدات التبريد، فضلًا عن تطوير أنظمة الغاز والتدفئة المركزية، إلى جانب الحقائب الصحية كالتي وفرتها "لايف" لجميع المرضى النزلاء.

ضرورة الدعم المستدام في الضفة الغربية

بدورها، قدمت دعاء عيسى، المنسقة التنفيذية لمشروعاتمؤسسة لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين، عرضًا حول أبرز أنشطة المؤسسة داخل الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن برامج المؤسسة تشمل توزيع الطرود الغذائية في محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى تنفيذ برامج إغاثية وإنسانية في قطاع غزة تتضمن توفير الخيام، والمواد الغذائية، ومستلزمات النظافة، والأدوية. وأكدت عيسى أن الهدف الأساسي من زيارة الوفد إلى محافظة بيت لحم يتمثل في التعرف بشكل مباشر على احتياجات المؤسسات المحلية وتقييم المشاريع الممكن إدراجها ضمن برامج المؤسسة المستقبلية.

وأوضحت أن المشاريع تشمل برامج دعم التعليم، ومبادرات المساعدات الموسمية، ومن بينها توفير مستلزمات الشتاء لمستشفى بيت لحم للأمراض النفسية، مشيرة إلى أن المؤسسة، رغم تركيزها على العمل الإغاثي، تدرس التوسع في تنفيذ مشاريع تنموية وتمكينية طويلة الأمد تسهم في تحقيق أثر مستدام داخل المجتمع الفلسطيني.

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