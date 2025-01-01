اربعة شهداء في قطاع غزة والاحتلال يوسع مناطق الخط الأصفر في مختلف مناطق القطاع ..

غزة /سما/

تواصلت، اليوم الأربعاء، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، عبر عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق؛ لا سيما جنوب القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال 13 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، تركزت في جنوب قطاع غزة، وخاصة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد تامر سعيد أبو نحل (30 عاما) و4 مصابين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأفيد، وفق مصادر محلية، باستشهاد المواطن عزمي جمعة اللوح، عقب إطلاق نار عدواني نفذته قوات الاحتلال في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونبه سكان محليون إلى انتشال شهيد وعدة إصابات من المدنيين؛ إثر استهداف إسرائيلي جوي من قبل مسيرة حربية، قصفت مواطنين مدنيين بالقرب من مدرسة الأرقم شرق صالة الحلو شمال غزة.

وأورد مصدر في الإسعاف والطوارئ، أن شهيدًا ارتقى وأصيب مدنيون آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية قرب متنزه البلدية وسط مدينة غزة، بينما أفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو محمد نعيم جندية.

وأصيب ثلاثة مدنيين، صباح اليوم، بينهم إصابة خطيرة، جراء غارة جوية نفذها طيران الاحتلال المسير في شارع عمر المختار، قرب متنزه بلدية غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، القصف المدفعي تجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، جنوبي القطاع. بينما استهدف قصف مدفعي آخر حي الشيخ ناصر في خان يونس.

وذكر سكان محليون أن قوات الاحتلال شرعت صباح اليوم الأربعاء، بتوسع مناطق سيطرتها العسكرية "الخط الأصفر" في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوردت مصادر صحية أن رفات شهيد جرى انتشاله من حي الأمل شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وصلت صباح اليوم لمجمع ناصر الطبي.

وأطلقت آليات الاحتلال النار، بشكل مباشر، باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. بالإضافة لإطلاق نار متقطع من آليات الاحتلال المتوغلة شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس.

وأفاد شهود عيان، أن بعض الطلقات النارية وصلت إلى مخيمات النازحين في مواصي رفح، ومواصي مدينة خان يونس الجنوبية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباح الأربعاء، شرقي مدينة خانيونس. بينما نفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عملية نسف شمال شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من الرافعات والآليات العسكرية المتمركزة في محيط موقع أبو عطايا غرب مدينة رفح.

وتعرضت المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي إسرائيلي.