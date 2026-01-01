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اللد : إصابة شخص برصاص شرطة الاحتلال بزعم محاولة طعن

الأربعاء 01 يوليو 2026 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللد : إصابة شخص برصاص شرطة الاحتلال بزعم محاولة طعن



القدس المحتلة / سما /

أصيب شخص بجراح وصفت بالحرجة برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد بزعم محاولة طعن شرطي، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن عناصرها أطلقت النار على شخص بادعاء محاولته طعن "أحد مقاتلي وحدة ’اليسام’ في مدينة اللد".

ووفق الشرطة، فإن دورية لها رصدت شخصا "يحمل سكينا وأوعزت له بالتوقف"، وادعت أن "المشتبه به بدأ بالركض باتجاه عناصر من وحدة ’اليسام’ التي كانت تنفذ نشاطا في المكان وحاول طعن أحد العناصر".

وفي أعقاب ذلك، أطلق شرطي النار على الشخص، ما أدى إلى "تحييده"؛ بحسب ما ورد في بيان الشرطة الإسرائيلية.

يتبع ..

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