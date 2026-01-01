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إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر

الأربعاء 01 يوليو 2026 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة اللذين توجها إلى المنطقة ​عقب تجدد الأعمال القتالية.

وقال مسؤولون إيرانيون أيضا إن على الجانبين أولا ‌الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الذي وقّعا عليه قبل أسبوعين قبل أن يتمكنا من معالجة قضايا أكثر تعقيدا، مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي.

وتشير هذه التطورات إلى أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن الركائز الأساسية للإطار الأولي، الذي يدعو إيران إلى رفع حصارها على مضيق هرمز مقابل حوافز مالية، ويحدد مفاوضات على مدى 60 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

ووصل "جاريد ​كوشنر" صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "على مستوى رفيع"، لكن إيران وقطر قالتا إنهما ​سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع الإيرانيين أنفسهم.

وقالت قطر إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان ⁠من بين الذين التقوا بويتكوف وكوشنر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "لم يتحدد موعد لأي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة".

وكان ​المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ذكر أن من المقرر أن يبدأ البلدان محادثات فنية على مستوى أدنى.

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