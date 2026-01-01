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خلال اسبوعين .. صحيفة عبرية : مجلس السلام سيقيم مناطق إنسانية للسكان في قطاع غزة

الأربعاء 01 يوليو 2026 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال اسبوعين .. صحيفة عبرية : مجلس السلام سيقيم مناطق إنسانية للسكان في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

 ذكر ت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلي أن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع بفتح مناطق إنسانية في غزة داخل أماكن لا تخضع لسيطرة حماس.

وأشارت يسرائيل هيوم أن الهدف هو فصل السكان تدريجيًا عن سيطرة حماس.

وقالت «ستكون التجربة الأولى في تل السلطان وقد تشمل أيضًا المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا».

 وأشارت إلى قوة متعددة الجنسيات، في طريقها إلى إسرائيل برعاية مجلس السلام، ستتولى المسؤولية الأمنية عن هذه المناطق المخصصة.

 كما أوضحت أنه «ستبنى ممرات الوصول إلى المناطق الإنسانية ذات بالاتجاهين».

 وتقول مصادر إن هذه الخطوة جاءت تتفيذا للبند 17 من خطة ترمب وهو برنامج تجريبي بسبب عدم نزع سلاح حماس حتى الآن.

والشهر الماضي نفى مجلس السلام في غزة، صحة الادعاءات بشأن نية الولايات المتحدة إغلاق مركز التنسيق العسكري المدني في «كريات غات»، مؤكداً أن المركز لعب دوراً حاسماً في تعزيز الأمن واستمرار وقف إطلاق النار. 

وكشف المجلس عن وجود مسار لديه يشمل إنشاء حكومة انتقالية في غزة وتشكيل قوة استقرار دولية.

كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم إغلاق مركز التنسيق العسكري المدني قرب قطاع غزة.

وبحسب رويترز فإن إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري في إسرائيل قد يشكل ضربة لخطة ترمب بشأن غزة والتي قوضتها بالفعل الهجمات الإسرائيلية المتكررة منذ سريان الهدنة المتفق عليها في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان من المفترض أن تنشر قوة الاستقرار الدولية أفرادها على الفور في غزة لفرض السيطرة والحفاظ على الأمن. لكن ذلك لم يحدث بعد، إذ لم يتعهد حتى الآن سوى عدد قليل من الدول بإرسال قوات دون الالتزام بأي دور أمني.

وقالت واشنطن إنها لن تنشر قوات أميركية في غزة.

غير أن قوة الاستقرار الدولية أنشأت ملحقا محاطا بسور داخل مركز التنسيق المدني العسكري وتعمل من مستودع في جنوب إسرائيل. ويخضع دخول الملحق لرقابة مشددة من القوات الأميركية التي تقول ثلاثة مصادر إنها تمنع بانتظام دخول ممثلي دول حليفة.

كان إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري عنصرا أساسيا في خطة ترمب بشأن غزة والمكونة من 20 نقطة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي كان يهدف أيضا إلى السماح بإعادة إعمار القطاع الذي دمرته إسرائيل خلال قتال على مدى عامين.

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