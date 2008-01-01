النفط يرتفع والذهب يتراجع بفعل التطورات السياسية وتوقعات الفائدة

رام الله/سما/

ارتفعت أسعار النفط بعد تقارير أفادت برفض إيران عقد لقاء مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قطر، ما عزز المخاوف بشأن تطورات الملف الجيوسياسي.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب تنامي التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها، وهو ما قلص جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين.

النفط يواصل المكاسب والأنظار على محادثات قطر

ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأربعاء، مدعومة بأنباء تفيد بأن إيران لن تعقد لقاء مع مبعوثي ترامب في قطر، ما زاد من الضبابية بشأن مستقبل وقف إطلاق النار المؤقت الذي اتفق عليه الطرفان بعد أربعة أشهر من الحرب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتا، أو 0.69%، لتصل إلى 73.45 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:08 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا، أو 0.91%، إلى 70.13 دولارا للبرميل.

وكان كل من جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، والمبعوث ستيف ويتكوف قد وصلا إلى الدوحة، الثلاثاء، لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بـ"محادثات رفيعة المستوى". إلا أن إيران وقطر أوضحتا أن الاجتماعات ستقتصر على الوسطاء، ولن تشمل مسؤولين إيرانيين بشكل مباشر. وأكدت الدوحة أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان من بين المسؤولين الذين التقوا ويتكوف وكوشنر.

ورغم الارتفاع الحالي، تكبدت أسعار النفط خسائر حادة خلال الربع الثاني من العام، إذ تراجع خام برنت بنحو 45 دولارا للبرميل مقارنة بالربع الأول، في أكبر انخفاض فصلي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 31 دولارا، مسجلة أكبر خسارة فصلية منذ عام 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

وجاءت هذه التراجعات مع انحسار المخاوف الجيوسياسية، بعدما عزز التقدم نحو احتواء الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بانخفاض مخاطر تعطل الإمدادات، ما قلص المكاسب الكبيرة التي سجلها النفط خلال ذروة المواجهات.

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن محللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط خلال عام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع إيران، بعد خمسة أشهر متتالية من رفع التوقعات، وذلك في ظل تراجع المخاوف بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات عقب إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس إن إيران لن تتمكن من فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكداً أن حركة الملاحة عبر الممر البحري الحيوي عادت إلى مستوياتها الطبيعية السابقة للحرب، دون أن يقدم أرقامًا محددة.

وعلى صعيد الإمدادات، أفادت مصادر في السوق، استنادًا إلى بيانات معهد البترول الأميركي، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، كما تراجعت مخزونات البنزين أيضًا.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة، والتي قد توفر مؤشرات إضافية بشأن اتجاهات الطلب والإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

الذهب يتراجع مع صعود عوائد السندات والدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، مواصلة خسائرها بعد أن لامست في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، إلى جانب تنامي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3979.41 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة 3942.99 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% لتصل إلى 3992.70 دولارا للأوقية.

وجاء هذا الأداء بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر خسارة فصلية له منذ عام 2013، كما أنهى يونيو على تراجع للشهر الرابع على التوالي، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات الأميركية واستمرار قوة الدولار، وهو ما حدّ من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف"، إن ارتفاع عوائد السندات يشكل العامل الرئيسي وراء الضغوط التي يتعرض لها الذهب، مشيرًا إلى أن صعود الدولار زاد من تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، فيما واصل الدولار تحقيق مكاسب، الأمر الذي زاد من الضغوط على أسعار الذهب.

كما تراجعت المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة بنسبة 1.4% إلى 57.75 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.6% إلى 1542 دولارا بعد تسجيله أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1199.34 دولارا للأوقية.