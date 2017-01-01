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عمرو موسى يكشف عن دور أغنية في خروجه من وزارة الخارجية (شاهد)

الأربعاء 01 يوليو 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو موسى يكشف عن دور أغنية في خروجه من وزارة الخارجية (شاهد)



رام الله/سما/

كشف أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، عن دور أغنية ساهمت في خروجه من وزارة الخارجية المصرية.

 
وأشار موسى في مقابلة مع بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، إلى أن أغنية الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم "أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى"، ربما كانت أحد  الأسباب التي ساهمت في خروجه من وزارة الخارجية.
 
وأكد أن الأغنية التي حققت انتشارا واسعا في مطلع الألفية كانت ذات تأثير سياسي، "أزعجت الرئيس الأسبق آنذاك".
 
 
وكان عمرو موسى قد قال في تصريحات في العام 2017 خلال مقابلة مع برنامج "كل يوم" على "on-e"، إن السبب الحقيقي وراء إقالته من منصبه كوزير للخارجية في عهد حسني مبارك، هو اختلاف وجهات النظر في القضية الفلسطينية.
 
ونفى حينها أن تكون أغنية المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم "أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسي" السبب الرئيس ولكنها كانت أحد الأسباب.
 

وصرح موسى حينها بأنه لم يدخل في صدام عنيف مع مبارك ولكنه تحدث عن وجهة نظره في القضية الفلسطينية بقوة، مشيرا إلى أن مبارك كان يقدر وجهة نظره ولكنه كان يرى أنه من الصعب تحقيقها.

 
وأكد حينها أن توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لم يكن عقابا، وإنما رؤية لمبارك بأنه يصلح في منصب دبلوماسي آخر.
 
يشار إلى أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أقال عمرو موسى من منصب وزير الخارجية في أيار/ مايو 2001 عبر نقله إلى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
 
وجاء هذا القرار الذي اعتبره مراقبون "إطاحة" ناعمة، بسبب صعود نجم موسى وشعبيته الكبيرة في الشارع، إضافة إلى الوشايات المستمرة من بعض رجال النظام، وفق ما جاء في مذكراته "كِتَابِيَهْ" الصادرة في العام 2017.

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