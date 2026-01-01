شهداء بخان يونس والمليشيات تعتقل 10 مواطنين بالتفاح شرق غزة

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 265 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة من المواطنين وإصابة آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد ثلاثة واصيب 17 اخرين مساء الثلاثاء بقصف اسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاستطلاع صاروخين على دراجة قرب مدينة أصداء شمالي خان يونس ما اسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل واصابة عدد من المارة.

والشهداء هم: الطفل طارق أحمد حمدي صباح 10 أعوام، عادل جهاد محمد عصفور 29 عاما وعمر حمدي سليمان صباح، 38 عاما.

وفي غزة اصيب مواطنان بقصفين منفصلين استهدف سطح منزلين بغزة وجباليا.

وفي صباح اليوم تمكنت فرق الإسعاف من نقل جثمان شهيد قتله جيش الاحتلال قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قامت مليشيات تابعة للاحتلال باختطاف عشرة مواطنين من مخيم نادي التفاح بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وحسب شهود عيان قاموا بتحقيق ميداني معهم محيط المقبرة الشرقية قبل إطلاق سراح ثلاث مواطنين ونقل سبعة مواطنين آخر إلى جهة مجهولة.