بروكسل : القوانين الجمركية الجديدة تغير شكل التسوق الإلكتروني في أوروبا

بروكسل/وكالات /

يفرض الاتحاد الأوروبى ضريبة جديدة على الواردات الصغيرة، ما سيؤثر بشدة على الشركات الصينية العملاقة مثل شى إن، وتيمو، وعلى إكسبريس.

ابتداء من الأول من يوليو، سيبدأ تطبيق رسوم جمركية ثابتة قدرها 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة. وحتى الآن، كانت البضائع المستوردة إلى الاتحاد الأوروبى والتى تقل قيمتها عن 150 يورو معفاة من الرسوم الجمركية.

يعنى هذا الإجراء المؤقت أن الطرود الصغيرة التى تدخل الاتحاد الأوروبى، والتى تدخل فى الغالب عبر منصات التسوق الإلكترونى، ستخضع لرسوم جمركية ثابتة. ويعالج هذا الإجراء ما يصفه المجلس الأوروبى بـ"المنافسة غير العادلة" لتجار التجزئة الأوروبيين، فضلاً عن المخاوف بشأن المنتجات غير الآمنة والاحتيال والأثر البيئى للكميات الهائلة من الواردات الرخيصة.

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كما يوضح المجلس أن هذه الرسوم الجمركية منفصلة عن "رسوم المناولة" المقترحة (المتوقع أن تبلغ 2 يورو) والتى يجرى التفاوض عليها حاليًا فى إطار إصلاح الجمارك الأوسع نطاقًا وخطط الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبى، وهى ضربة أخرى لقطاع التجارة الإلكترونية الصينى.

قال ديرك غوتينك، عضو البرلمان الأوروبى الهولندى عن حزب الشعب الأوروبى، ليورونيوز: "كانت الحاجة ملحة لدرجة وجود إجماع سياسى عميق".

لكنّ تطبيق هذا الإجراء كان بطيئاً، "لأنّ الدول كانت بطيئة فى إدراك أنّه لمواجهة طوفان منتجات [الموضة السريعة] غير المتوافقة مع المعايير، لا بدّ من دمج الجمارك الأوروبية".

يستقبل الاتحاد الأوروبى سنوياً أكثر من مليارى طرد للتجارة الإلكترونية بقيمة تقل عن 150 يورو. يُرهق هذا الكم الهائل البنية التحتية الجمركية، ويسمح بدخول ما يصل إلى 65% من الطرود بقيم مُصرّح عنها بشكل خاطئ أو ببيانات سلامة غير موثقة. يُعيق هذا الحجم غير المسبوق عمليات التفتيش على الحدود، ويستدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية.

"أعتقد أن 0.006% فقط من الطرود تخضع للفحص الجمركي. ونظرًا لكثرة المنتجات الواردة إلى أوروبا، لا يمكن فحص جميعها"، هذا ما صرحت به لورا كلايز، المتحدثة باسم منظمة المستهلكين "تيستاشاتس". وأضافت: "قد تدخل السوق منتجات كثيرة غير مطابقة للمواصفات".

لسنوات، عملت شركات مثل شى إن فى بيئة معفاة من الرسوم الجمركية عن طريق توجيه الطلبات الفردية مباشرة من الصين. وقد كان ذلك ممكناً بفضل ثغرة "الحد الأدنى"، وهى سياسة جمركية تسمح بدخول الشحنات منخفضة القيمة (أقل من 150 يورو فى الاتحاد الأوروبي) معفاة من الرسوم الجمركية.

استغلت الشركات هذه الثغرة القانونية للتهرب من رسوم استيراد تصل إلى 12%، مما أبقى تكاليف الشحن والإنتاج منخفضة بشكل مصطنع مع تجنب الرقابة الأوروبية. كما حوّل النظام مليارات الدولارات من عائدات التجزئة غير الخاضعة للضريبة إلى الخدمات اللوجستية الصينية.

على سبيل المثال، استخدمت شركة SHEIN هذا النموذج لتحقيق إيرادات عالمية تجاوزت 30 مليار يورو مع تجنب الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية. ومن خلال تجنب ما يصل إلى 12% من الرسوم الجمركية، تستطيع المنصات الأجنبية أيضاً منافسة تجار التجزئة الأوروبيين، الذين يواجهون تكاليف هيكلية أعلى (من 30 إلى 50% لكل قطعة ملابس).

يصفها غوتينك بأنها "تهرب ضريبى على نطاق صناعى، بشكل أساسي".

"لقد دمرت الموضة السريعة سوق الملابس المستعملة فى أوروبا، وتسببت فى منافسة غير عادلة هائلة لعلامات الملابس الأوروبية. يدفع دافع الضرائب ثمناً باهظاً لهذه التجارة: فالموضة السريعة قد تحتوى على مواد كيميائية لا ينبغى أن تكون موجودة فى أوروبا، مثل مركبات PFAS"، هذا ما صرح به غوتينك.

قال كلايز إن التقييمات المستقلة التى أجرتها مجموعات المستهلكين الأوروبية، بما فى ذلك Testachats، وجدت أن "حوالى 70 فى المائة من المنتجات لم تكن متوافقة أو لم تكن متوافقة تمامًا مع جميع متطلبات السلامة فى الاتحاد الأوروبي".

كما كشف تحقيق أجرته منظمة غرينبيس ألمانيا أن 32 فى المائة من الملابس التى تم اختبارها تحتوى على تركيزات غير قانونية من المواد الخطرة، بما فى ذلك المعادن الثقيلة والفورمالديهايد و«المواد الكيميائية الأبدية» PFAS فى السترات بمستويات تصل إلى 3300 ضعف الحد القانونى الأوروبى.

كشفت عمليات فحص السلامة التى أجريت على الألعاب وملابس الأطفال عن مخالفات خطيرة. فقد احتوت بعض المنتجات على أشكال خطيرة وأجزاء مفكوكة تشكل خطراً كبيراً للاختناق.

"توفر التجارة الإلكترونية الدولية فرصاً عديدة للمستهلكين. لكن أى منتج يدخل سوق الاتحاد الأوروبى يجب أن يلتزم بمعايير السلامة وحماية المستهلك والمعايير البيئية. هذا هو هدفنا: ضمان أن المنتجات التى تدخل أوروبا تفى بنفس معايير المنتجات المصنعة فى الاتحاد الأوروبي"، كما قال كلايز.

يُؤدى الإنتاج الهائل لمنتجات الأزياء فائقة السرعة إلى أضرار بيئية جسيمة. فنقل مليارات المنتجات المُغلفة بشكل فردى جواً مباشرة من المصانع الصينية إلى المستهلكين يزيد بشكل كبير من انبعاثات الطيران مقارنةً بالشحن البحرى بالجملة.

وقال غوتينك: "ما يحتاج الاتحاد الأوروبى، وخاصة الدول الأعضاء، إلى القيام به هو الاستثمار بشكل كبير فى قدرتهم على التحكم فى المنتجات التى تدخل السوق الأوروبية". تُطبق رسوم جمركية بقيمة 3 يورو حسب نوع السلعة.

تُحدد الرسوم بناءً على رمز السلعة المحدد فى النظام المنسق لكل منتج. على سبيل المثال، إذا احتوت عبوة على قطعة نسيجية وحذاء ومنتج تقنى، فستُفرض عليها رسوم قدرها 9 يورو نظرًا لتفعيل ثلاثة رموز مختلفة. أما إذا احتوت العبوة على عدة سلع من النوع نفسه، فتُطبق رسوم قدرها 3 يورو مرة واحدة فقط.

ينطبق هذا الإجراء على البائعين من خارج الاتحاد الأوروبى المسجلين فى نظام ضريبة القيمة المضافة "المحطة الواحدة للاستيراد"، والذى يمثل 93% من إجمالى واردات التجارة الإلكترونية إلى الاتحاد الأوروبى. ويعتمد تطبيق هذا الإجراء على سجلات المبيعات الرقمية التى تُرسل مباشرة إلى السلطات.

ومن التغييرات الأخرى أنه بموجب القواعد السابقة، كان يُعتبر المستهلك قانونيًا "مستوردًا" عند طلب طرد من خارج الاتحاد الأوروبى. فإذا احتوى فستان من شى إن أو لعبة من تيمو على مواد كيميائية غير قانونية أو شكّلت خطر الاختناق، كان المستهلك يتحمل المسؤولية القانونية من الناحية الفنية. أما المنصات فكانت تعمل كـ"وسطاء" فقط، دون أى مسؤولية عن المنتج نفسه.

اعتبارًا من 26 مارس، ألغى التعديل الجديد لقانون الجمارك الأوروبى هذا الحماية، وذلك بإعادة تصنيف الأسواق الرقمية قانونيًا على أنها «مستوردون معترف بهم». وبصفتهم مستوردين معترف بهم، فهم مسؤولون بموجب قوانين سلامة المنتجات فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك اللائحة العامة لسلامة المنتجات. وهذا يجعلهم مسؤولين قانونيًا عن شهادات السلامة والاختبارات الكيميائية، ويعرضهم لعقوبات مالية باهظة أو حظر من السوق فى حال عدم الامتثال.

ستبقى الرسوم الجديدة سارية المفعول حتى دخول نظام دائم أوسع نطاقًا للواردات منخفضة القيمة حيز التنفيذ، والذى تم الاتفاق عليه فى نوفمبر 2025 كجزء من إصلاحات جمركية شاملة. وفى عام 2028، سيتم إطلاق مركز بيانات الجمارك الدائم التابع للاتحاد الأوروبى، مما يلغى عتبة الـ 150 يورو بالكامل ويفرض ضريبة على كل سلعة بشكل ديناميكى بدءًا من أول سنت.

بموجب القواعد الجديدة، سيواجه المتسوقون الأوروبيون أسعاراً أعلى وأوقات انتظار أطول.

قد تتجاوز قيمة طلبية نموذجية منخفضة التكلفة عبر الإنترنت، تبلغ 20 يورو، 30 يورو بسهولة بعد إضافة الرسوم الجديدة. على سبيل المثال، إذا اشترى عميل فستانًا صيفيًا بقيمة 10 يورو ونظارة شمسية بقيمة 10 يورو، فسيتم فرض رسوم فئوية منفصلة بقيمة 3 يورو لكل منهما، مما يضيف 6 يورو إلى الفاتورة. وبإضافة رسوم المعالجة المقررة بقيمة 2 يورو، يصل سعر الشراء النهائى إلى 28 يورو، أى بزيادة قدرها 40% على سلة سلع رخيصة.

يتعين على موظفى الجمارك فحص كل طرد إلكترونياً، ومن المرجح أن تواجه نقاط التفتيش الحدودية تراكماً فى الطرود. وقد يضطر المتسوقون الذين اعتادوا استلام طرودهم المشحونة جواً من المستودعات الآسيوية فى غضون أسبوع إلى الانتظار ريثما يتحقق موظفو الجمارك من رموز فئات المنتجات.

هذا الأمر يعود بالنفع على المستهلكين على المدى الطويل. يقول كلايز: «إذا كان ذلك يضمن رفض المزيد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أو أن يزيد المنتجون والبائعون من التزامهم بالقوانين الأوروبية قبل عرض منتجاتهم على الإنترنت، فهذا أمر جيد».

تُوفر هذه التغييرات أيضًا حمايةً أقوى للسلامة. فباعتبار المنصات مصنفةً قانونيًا كمستوردين، من المتوقع انخفاض خطر شراء سلع خطرة دون علم، مثل ملابس الأطفال التى تحتوى على مواد كيميائية سامة أو الألعاب الرخيصة التى قد تُسبب الاختناق. كما تُلغى القواعد الجديدة رسوم الدفع عند الاستلام المفاجئة، إذ يجب دفع جميع الرسوم مُسبقًا عند إتمام عملية الشراء.

بمجرد أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ، يتعين على تطبيقات السوق مثل SHEIN وTemu وAliExpress إما استيعاب تكاليف الامتثال التى تبلغ مليارات اليورو أو المخاطرة بفقدان المتسوقين الحساسين للأسعار من خلال ارتفاع الأسعار.

للبقاء فى السوق، قد تُضطر هذه الشركات إلى إعادة هيكلة نماذج أعمالها بالتحول من البريد الجوى المباشر للمستهلكين إلى الاستثمار فى مستودعات ضخمة داخل الاتحاد الأوروبى. ويُقدّر المحللون أن هذا التحول إلى مراكز التوزيع المحلية قد يُؤدى إلى انخفاض هوامش الربح بنسبة تصل إلى 40%، بينما قد تصل غرامات عدم الامتثال إلى 6% من قيمة الواردات السنوية.

ستؤثر هذه السياسة أيضاً على استراتيجية الصين التجارية. فقد بلغت صادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود 2.75 تريليون يوان (حوالى 350 مليار يورو) فى عام 2025، وتُعد هذه المنصات الإلكترونية محركات رئيسية للاقتصاد.

أما بالنسبة للشركات الأوروبية، فإن القواعد الجديدة تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص من خلال إزالة ميزة السعر المصطنعة التى يتمتع بها البائعون من خارج الاتحاد الأوروبى.

بإمكان تجار التجزئة التقليديين فى الشوارع الرئيسية وعبر الإنترنت استعادة قدرتهم التنافسية مع إخضاع 2.3 مليار طرد غير خاضع للضريبة تدخل التكتل كل عام لأنظمة ضريبية قياسية.

تستطيع العلامات التجارية المحلية للأزياء السريعة، مثل زارا وإتش آند إم، الاستفادة بشكل أفضل من سلاسل التوريد الأوروبية لديها، مما يُمكّنها من إعادة تزويد متاجرها بالبضائع بوتيرة أسرع من منافسيها الأجانب الذين يواجهون صعوبات فى التعامل مع الحدود. ومن المرجح أيضاً أن تصبح العلامات التجارية التى تُركز على المتانة والامتثال لمعايير الاستدامة فى الاتحاد الأوروبى أكثر جاذبية للمستهلكين.

وأضاف غوتينك: "إن قطاع الأزياء السريعة، بشكله الحالى، غير مستدام كنموذج اقتصادى. آمل أن نتمكن من وقف تدفقات التجارة غير المتوافقة مع المعايير والرخيصة للغاية، حيث تُستخدم السلع الاستهلاكية مرة واحدة ثم تُرمى".