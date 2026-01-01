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فرنسا تهزم السويد بثلاثية وتطير إلى دور الـ16 بمونديال 2026

الأربعاء 01 يوليو 2026 03:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تهزم السويد بثلاثية وتطير إلى دور الـ16 بمونديال 2026



وكالات /سما/

تأهل منتخب فرنسا إلي دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير علي نظيره السويد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب نيويورك - نيوجيرسي.

تقدم منتخب فرنسا في الدقيقة 45 عن طريق كيليان مبابي، وفي الدقيقة 53 يحرز باركولا الهدف الثاني لمنتخب فرنسا، ويعود مبابي ليحرز الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز فرنسا 3-0، ويتصدر مبابي قائمة هدافي البطولة حتي الآن برصيد 6 أهداف.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:-

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: لوكاس ديني، جول كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، مايكل أوليسي.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي.

في المقابل، أعلن منتخب السويد تشكيله الرسمي، والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: جاكوب ويدل زيترستروم.

خط الدفاع: غوستاف لاغربيلكي، فيكتور ليندلوف، غابرييل غودموندسون، دانيال سفينسون، إليوت سترود.

خط الوسط: لوكاس بيرغفال، ياسين أياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيساك، أنتوني إيلانغا، فيكتور جيوكيريس.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى دور الـ32 متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال والعراق والنرويج.

في المقابل، حجز منتخب السويد مقعده في الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بعدما جمع 4 نقاط من الفوز على تونس، والخسارة أمام هولندا، والتعادل مع اليابان.

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