خمس منتخبات للدور الـ 16.. كأس العالم: هالاند يقودالنوريج إلى الدور 16 بفوز على كوت ديفور

وكالات /سما/

قاد النجم إيرلينغ هالاند منتخب النرويج إلى فوز ثمين على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز المنتخب النرويجي مقعده في دور الـ16، حيث سيواجه البرازيل.

وافتتح أنطونيو نوسا التسجيل للنرويج في الدقيقة 39، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك الإيفوارية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوروبي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجحت كوت ديفوار في إدراك التعادل عند الدقيقة 76، بعدما قاد أماد ديالو هجمة من الجهة اليمنى، تبادل خلالها الكرة مع نيكولا بيبي، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء، ويراوغ أحد المدافعين، ويسدد كرة قوية استقرت في الشباك.

لكن هالاند رفض الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، وسجل هدف الفوز للنرويج في الدقيقة 85، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

وكانت النرويج قد تأهلت إلى دور الـ32 بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزها على العراق (4-1) والسنغال (3-2)، مقابل خسارتها أمام فرنسا (4-1).

في المقابل، تأهلت كوت ديفوار بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على الإكوادور (1-0) وكوراساو (2-0)، والخسارة أمام ألمانيا (2-1).

وحجزت خمس منتخبات مقاعدها في الدورثمن النهائي من كأس العالم FIFA 2026™️ حتى الآن