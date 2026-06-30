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مجلس السلام" بشأن غزة يعقد اجتماعا في قبرص

الثلاثاء 30 يونيو 2026 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس السلام" بشأن غزة يعقد اجتماعا في قبرص



وكالات /سما/

يعقد "مجلس السلام" المعني بغزة، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا يوم 30 يونيو في قبرص، ويستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

ووفقا لسلطات قبرص، سيشارك في الاجتماع "مسؤولون رسميون"، دون الإعلان عن القائمة الكاملة للأسماء، كما أنها ستكون مجرد منصة لانعقاد الاجتماع، دون المشاركة فيه.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر قولها إن الهدف من الاجتماع هو تعديل استراتيجية "مجلس السلام"، وذلك بسبب المشاكل التي واجهها عقب العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، حيث علّقت عدة دول مشاركتها في المجلس بعد الضربات على إيران.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيضم ممثلين عن اللجنة التنسيقية الوطنية لإدارة غزة، بالإضافة إلى مشاركة مكتب الممثل السامي للمجلس نيكولاي ملادينوف.

وكان ترامب قد أعلن عن إنشاء "مجلس السلام" في منتصف يناير، على أن يتولى رئاسته بنفسه. وتم التصديق على ميثاق المجلس في 22 يناير في دافوس، ووقعت عليه كل من: أرمينيا، والأرجنتين، وأذربيجان، وبلغاريا، وهنغاريا، وإندونيسيا، والأردن، وكازاخستان، وكوسوفو (المعلنة من جانب واحد)، وباكستان، وباراغواي، وقطر، والسعودية، والولايات المتحدة، وتركيا، والإمارات، وأوزبكستان، ومنغوليا.

وكان من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى المجلس، على أن يعمل ليس فقط في غزة بل في مناطق أخرى أيضا.

وفي يناير الماضي، صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس، حيث أعرب الرئيس الروسي عن استعداد موسكو لتخصيص مليار دولار من الأصول المجمدة لدى أوروبا لإعادة إعمار قطاع غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصف ترامب هذا الاقتراح بالفكرة المثيرة للاهتمام، لكن الخارجية الروسية أعلنت في فبراير الماضي أن الولايات المتحدة لم ترد بعد على العرض الروسي.

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