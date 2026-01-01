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نتنياهو يزعم : قمنا بتصفية 9000 عنصر من حزب الله و دمرنا 92% من قدراته الصاروخية

الثلاثاء 30 يونيو 2026 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم : قمنا بتصفية 9000 عنصر من حزب الله و دمرنا 92% من قدراته الصاروخية



القدس المحتلة/سما/

قالت مواقع عبرية يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس قاما بجولة، فيما أسماها "المنطقة الأمنية" التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

ونشر الحساب الرسمي لنتنياهو يوم الثلاثاء، بيانا أوضح من خلاله أن "تل أبيب ماضية في فرض واقع أمني جديد على الحدود الشمالية".

وأكد نتنياهو أن "أهم ما حققته إسرائيل في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وذلك يمثل تحولا كبيرا في المفاهيم الأمنية المرتبطة بالجبهة الشمالية، وتلك المناطق الأمنية الجديدة تهدف إلى منع وجود أي تهديد مسلح بالقرب من الحدود الإسرائيلية".

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بـ"جيش من الإرهابيين" على حدودها، مضيفًا أن "السياسة الأمنية الجديدة تقوم على منع أي بنية عسكرية يمكن استخدامها مستقبلاً في شن هجمات ضد إسرائيل".

فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "إسرائيل لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر بشكل كامل، ولم يبق لحزب الله سوى 8% من مخزون صواريخه".

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