وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة

القدس المحتلة/سما/

وصلت مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونشر مجلس السلام صورًا قال إنها لوصول عدد من المركبات والمعدات اللوجيستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية، بعد نحو أسبوع من تأكيد وسائل إعلام عبرية وصول طلائع من جنود هذه القوة إلى إسرائيل.

Tactical vehicles arrive at Logistics Support Area: Endurance. #ISF#StabilityStartsHerepic.twitter.com/NDUtTZKuyx

— Board of Peace (@BoardOfPeace) June 30, 2026

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قبل أيام، إن عناصر من 4 دول ضمن قوة الاستقرار الدولية وصلوا إلى إسرائيل، في إطار التحضيرات الجارية لنشر القوة لاحقًا في قطاع غزة ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وبدأت هذه القوات إنشاء مركز دعم لوجيستي قرب معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة، قرب الحدود مع مصر. كما أقامت إسرائيل قاعدة لهذه القوات، قبالة المحافظة الوسطى من قطاع غزة، إذ أنشئت القاعدة التي تتسع لنحو 10 آلاف جندي قرب كيبوتس ريعيم على بعد نحو 6 كيلومتر من حدود غزة. وستعمل هذه القاعدة لإدارة عمليات التنسيق بين القوات، وكمنطقة بديلة عن مركز كريات غات في تل أبيب، الذي يحتضن جنودًا من دول عدة بينها الولايات المتحدة، لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قبل أيام، إن عناصر من 4 دول ضمن قوة الاستقرار الدولية وصلوا إلى إسرائيل، في إطار التحضيرات الجارية لنشر القوة لاحقًا في قطاع غزة ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأت هذه القوات إنشاء مركز دعم لوجيستي قرب معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة، قرب الحدود مع مصر.

كما أقامت إسرائيل قاعدة لهذه القوات، قبالة المحافظة الوسطى من قطاع غزة، إذ أنشئت القاعدة التي تتسع لنحو 10 آلاف جندي قرب كيبوتس ريعيم على بعد نحو 6 كيلومتر من حدود غزة.

وستعمل هذه القاعدة لإدارة عمليات التنسيق بين القوات، وكمنطقة بديلة عن مركز كريات غات في تل أبيب، الذي يحتضن جنودًا من دول عدة بينها الولايات المتحدة، لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.