السيسي: ثورة 30 يونيو جسّدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة

القاهرة/سما/

توجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء، بالتهنئة إلى الشعب المصري في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وكتب الرئيس المصري، في منشور على موقع فيسبوك: "في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أتوجّه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم".

وأضاف الرئيس السيسي: "هذه الثورة التي جسَّدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل في ملحمة وطنية خالدة، وستظل هذه الثورة على الدوام رمزًا لوحدة المصريين، وقدرتهم على مواجهة التحديات، وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية".

وتابع: "ونجدد العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيزة".