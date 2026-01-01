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ثمانية شهداء وعشرات الجرحى واحراق مئات من خيام النازحين بخان يونس في يوم دام بغزة

الثلاثاء 30 يونيو 2026 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثمانية شهداء وعشرات الجرحى واحراق مئات من خيام النازحين بخان يونس في يوم دام بغزة



غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 264 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثمانية من المواطنين وإصابة نحو أربعين آخرين بجراح في مختلف مناطق القطاع.
واستشهد مواطنان واصيب 27 اخرين بجراح مساء الاثنين بغارة اسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وقالت مصادر محلية ان احدهما وهو محمد فتحي أبو فخر قيادي في كتائب القسام برفح استشهد معه ايضا خليل حسين خليل اللوقه وهو الرابع بين اخوته الشهداء.
كما قصفت طائرات الاحتلال ليلا خيام النازحين قرب جامعة الاقصى بغزة ما اسفر عن استشهاد المواطنة ديانا محمد سالم ابودراز 32 عاما وابنتها الطفلة سوار ثائر ابو دراز تبلغ من العمر عام واحد.
 
وأدى القصف لإحراق نحو 200 خيمة بما فيها وتشريد سكانها من النازحين.
 
وفي وقت سابق استشهد سليم خضر الأشقر (٣١ عامًا) في بلدة القرارة شمال خان يونس وهو وحيد والديه بين سبع شقيقات بالرصاص وقد ترك زوجته حامل بمولوده الاول بالشهر الرابع.
 
وفي دير البلح استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل واصيب خمسة اخرون جراء استهداف الاحتلال تجمع للمواطنين في شارع البركة جنوب المدينة.
 
واستهدف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام خيمة في شارع البركة جنوب دير البلح ما ادى لاستشهاد المواطنين الثلاثة وهم:على فايز اسبيتان، حسن سلمان سلمان الحناجرة والطفل مالك وائل أبو شاويش (٨ سنوات).
 
وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونسف ايضا منازل شرقي مدينة غزة.

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