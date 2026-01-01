بري: لن نسقط الحكومة عبر الشارع بعد الاتفاق مع اسرائيل ولكنه لن يمر دستوريا

بيروت /سما/

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، بأنه "تبيّن أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لا يريد الانخراط في أي مواجهة تهدف إلى إسقاط الحكومة. وبحسب معلومات، أكد بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع. لكنه، في المقابل، اعتبر أن الصيغة المطروحة (حول اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل) تمسّ جوهر التوازن الوطني، محذراً من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولاً خطيراً في مسار التفاهمات السابقة، مع تشديده على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية"

ونقل زوار بري عنه قوله إن رئيس الحكومة ​نواف سلام​ "اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وإخراجهم من الشارع، وقال لي: أنا اللبون. فقلت له: حسناً، اُخرج من هذا الاتفاق". وأضاف بري أن "هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح واكيم وزاهر الخطيب، أما اليوم فسيواجهونني ومعي عدد كبير جداً من النواب".

وجدد بري تحذيره، بحسب ما نقلت الصحيفة، من خطر الفتنة الداخلية، قائلاً: "الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها، وأضغط لمنع الانفجار. حتى ​حزب الله​ يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار... هم يريدون فتنة". واعتبر أن "الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده ​العماد رودولف هيكل​. إذا مسّوا بالجيش أو قائده، فلن نسكت أبداً".

ورأى بري أن هذا المسار "صُمم أصلاً لضرب مسار التفاهم بين ​الولايات المتحدة​ وإيران"، مضيفاً: "أنا خائف أيضاً على مسار إسلام آباد. ربما دخلت المنطقة، والمسار الإيراني، مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأميركية بين ​ماركو روبيو​ وجاي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلاً، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأميركية الداخلية، والأميركية - الإسرائيلية".