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الاقتصاد الفلسطيني ينكمش 8%.. وحصة الفرد من الناتج المحلي تتراجع

الثلاثاء 30 يونيو 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد الفلسطيني ينكمش 8%.. وحصة الفرد من الناتج المحلي تتراجع



رام الله/سما/

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام 2026 بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2025، متأثراً بتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين. رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 8%

تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2025، فقد سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً بالقيمة المضافة في فلسطين.

حيث سجل نشاط الانشاءات تراجعاً نسبته 17%، نشاط الادارة العامة والدفاع بنسبة 16%، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 12%، نشاط الخدمات بنسبة 4%، نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعاً نسبته 3%، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2026 في الضفة الغربية 2,789 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 167 مليون دولار أمريكي.

انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 9% خلال الربع الأول 2026

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 545 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2026 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 9% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2025، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة، وفي قطاع غزة فقد تراجع بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها.

الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي حسب الربع في فلسطين بالأسعار الثابتة، 2021- 2026

[1] البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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