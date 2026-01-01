الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار وسط سلسلة غارات وقصف مدفعي ونسف

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ ساعات فجر الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من الصباح، خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

في وقت سابق استهدفت الغارات ليلة أمس وحتى قبيل منتصف الليل خيام النازحين في مواصي خان يونس قد أسفرت عن استشهاد مواطنة وطفلتها وإصابة عدد من النازحين، في تصعيد جديد يضاف إلى الانتهاكات المتواصلة للاتفاق.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت محيط منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، كما قصف منزلًا قرب محطة الخزندار في منطقة الكرامة شمال غربي المدينة.

وفي شرق مدينة غزة قصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق السنافور في حي التفاح، بالتزامن مع تفجير روبوت مفخخ محمّل بكميات كبيرة من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في الحي، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منطقة العطاطرة والمناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال ثلاث عمليات نسف متتالية شمال شرقي مدينة خان يونس، تزامنت مع إطلاق نار كثيف من آلياته المتمركزة شرقي المدينة، في استمرار للتصعيد الميداني الذي تشهده مناطق متفرقة من القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت، مساء الاثنين، غارة دامية استهدفت أرضًا وخيامًا تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد المواطنة ديانا محمد سالم أبو دراز (23 عامًا) وابنتها الطفلة سوار ثائر أبو دراز (عام واحد)، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اندلاع حريق واسع وأضرار كبيرة في خيام النازحين، لترتفع حصيلة الشهداء جراء اعتداءات الاحتلال منذ فجر أمس إلى ثمانية شهداء، وفق مصادر طبية.