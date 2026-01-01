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دخول 68 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة

الثلاثاء 30 يونيو 2026 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دخول 68 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة



غزة / سما /

أفادت مصادر ميدانية بوصول دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمكنت 5 قوافل إغاثية من الدخول خلال الأسبوع الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لتخفيف حدة الأزمة المعيشية المتفاقمة التي يواجهها سكان القطاع نتيجة الظروف الراهنة، وذلك عبر تأمين الاحتياجات الأساسية والطارئة.

وضمت القوافل الجديدة 68 شاحنة محملة بنحو 817 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة، والتي شملت طروداً غذائية ومستلزمات ضرورية للإيواء. وتعمل الفرق الإنسانية في مدينة العريش المصرية على إدارة مركز لوجستي متكامل لفرز وتجهيز هذه الشحنات، بما يضمن سرعة وصولها وكفاءة توزيعها على العائلات المتضررة داخل القطاع.

تشكل قوافل الإغاثة المستمرة شريان حياة يهدف إلى تلبية المتطلبات الأساسية، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية للغزيين.

وتندرج هذه القوافل ضمن عملية 'الفارس الشهم' التي تهدف إلى استدامة تدفق الدعم الإغاثي للفلسطينيين. وأكدت الجهات المشرفة على العملية أن تكثيف الجهود في هذه المرحلة يأتي استجابةً للاحتياجات المتزايدة، وتجسيداً لالتزامها بالمسؤولية الإنسانية تجاه المحتاجين، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة العاجلة للأزمات الملحة في غزة.

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