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اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يهاجمون منازل في نابلس

الثلاثاء 30 يونيو 2026 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يهاجمون منازل في نابلس



رام الله/سما/

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين في عدد من المناطق، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية، إلى جانب مواجهات مع الفلسطينيين في بعض المواقع.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سنجل وكوبر، وأجبرت أصحاب المحال التجارية في سنجل على إغلاق منشآتهم، فيما داهمت منزل عائلة محمد عبد الفتاح البرغوثي في كوبر.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا، ونفذوا جولات استفزازية في سهل بيت فوريك، بينما تصدى الأهالي لهجوم آخر للمستوطنين في منطقة الحرايق ببلدة بيتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس عبر حاجز عورتا، بالتزامن مع اقتحام مخيم بلاطة، وأطلقت قنابل إنارة في محيط بلدة فقوعة شرق جنين.

وفي جنين، داهمت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال منزلا في حي الجابريات المحاذي للمخيم، كما اقتحمت مدينة يعبد جنوب غرب المحافظة.

وشهدت منطقة الرأس الأحمر في بلدة طمون شرق طوباس اقتحامًا لمستوطنين استهدف مساكن فلسطينية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيت شرق قلقيلية.

وفي جنوب الضفة، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام منطقة العروج في بلدة جناتة شرق بيت لحم، بينما صادرت عددا من المركبات خلال اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل، ونفذت اقتحاما واسعا لمدينة يطا تخلله تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية اليومية في الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال.

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