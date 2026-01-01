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مقتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار بسلوان

الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار بسلوان



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب حسين عيسى، وأصيب شقيقه محمد بجروح متوسطة، إثر جريمة إطلاق نار وقعت خلال شجار اندلع فجر الثلاثاء في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن الشجار تخلله إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة حسين عيسى بجروح حرجة أُعلن عن وفاته متأثرا بها، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وعقب الحادث، دفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إلى المكان، وعملت على تفريق المتجمهرين والسيطرة على الأوضاع، قبل أن تفتح تحقيقا في ملابسات الجريمة، وتشرع في أعمال البحث عن المشتبهين المتورطين فيها دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وأفادت الشرطة في بيان بأن شابا (22 عاما) من سكان القدس الشرقية نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة إثر إصابته، قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاته متأثرًا بجراحه. كما أصيب شقيقه بجروح طفيفة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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