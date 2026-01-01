مقترح جديد لوقف اطلاق النار يستبدل "نزع السلاح" بـ"تخزينه"

غزة / سما /

من المتوقع وصول وفد من حماس إلى القاهرة اليوم برئاسة خليل الحية ، برفقة ممثلين عن فصائل أخرى منظمات في قطاع غزة، لمواصلة المباحثات حول وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في سياق متصل، حيث صاغ نيكولاي ملادينوف ، رئيس "مجلس السلام" لغزة، مقترحا جديدا بصفته رئيس مجلس السلام المعني بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، يتضمن المقترح أولًا، تغيير المصطلح من "نزع السلاح" إلى "تخزين الأسلحة". هذا ما يقترحه ملادينوف."

تتمحور نقطة الخلاف الرئيسية حول مسألة الأسلحة. يتناول المقترح "تخزين الأسلحة" وليس تفكيكها.

فيما إسرائيل، تعارض ذلك بشدة. فهي تطالب بتفكيك ومصادرة الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والأسلحة الشخصية، وحتى الزي العسكري، والأنفاق، وكل ما يتعلق بها، بما في ذلك الإشراف، وقبل كل شيء، تسليم هذه الأسلحة إلى القوة الدولية، حال دخولها.

أما حماس، من جانبها، فهي مستعدة لمناقشة مسألة التخزين فقط، ولديها شروطها: ستناقش تخزين الأسلحة، لا تفكيكها، إذا انسحبت إسرائيل وسمحت ببدء إعادة إعمار قطاع غزة.

يتضمن المقترح بندًا آخر يتعلق بإمكانية تولي موظفي حماس المدنيين وضباط الشرطة مناصب في الإدارة المقبلة لقطاع غزة.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية تعارض إسرائيل هذا الأمر أيضًا. وتزعم أن أي شخص تقاضى راتبًا من حماس غير مؤهل للعمل. لا يمكننا الاعتماد على ذلك.

في هذه الأثناء، تنتظر حماس. وقد تحدث عراقجي مؤخرًا مع باسم نعيم من حماس في غزة، ومع خليل الحية ووفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، وعد الإيرانيون حماس بأن قضية غزة كجبهة أخرى ستُطرح أيضًا في المحادثات مع الأمريكيين في المستقبل القريب."