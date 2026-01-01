  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقترح جديد لوقف اطلاق النار يستبدل "نزع السلاح" بـ"تخزينه"

الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقترح جديد لوقف اطلاق النار يستبدل "نزع السلاح" بـ"تخزينه"



غزة / سما /

من المتوقع وصول وفد من حماس إلى القاهرة اليوم برئاسة خليل الحية ، برفقة ممثلين عن فصائل أخرى منظمات في قطاع غزة، لمواصلة المباحثات حول وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في سياق متصل، حيث صاغ نيكولاي ملادينوف ، رئيس "مجلس السلام" لغزة، مقترحا جديدا بصفته رئيس مجلس السلام المعني بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، يتضمن المقترح أولًا، تغيير المصطلح من "نزع السلاح" إلى "تخزين الأسلحة". هذا ما يقترحه ملادينوف."

تتمحور نقطة الخلاف الرئيسية حول مسألة الأسلحة. يتناول المقترح "تخزين الأسلحة" وليس تفكيكها.

فيما إسرائيل، تعارض ذلك بشدة. فهي تطالب بتفكيك ومصادرة الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والأسلحة الشخصية، وحتى الزي العسكري، والأنفاق، وكل ما يتعلق بها، بما في ذلك الإشراف، وقبل كل شيء، تسليم هذه الأسلحة إلى القوة الدولية، حال دخولها.

أما حماس، من جانبها، فهي مستعدة لمناقشة مسألة التخزين فقط، ولديها شروطها: ستناقش تخزين الأسلحة، لا تفكيكها، إذا انسحبت إسرائيل وسمحت ببدء إعادة إعمار قطاع غزة.

يتضمن المقترح بندًا آخر يتعلق بإمكانية تولي موظفي حماس المدنيين وضباط الشرطة مناصب في الإدارة المقبلة لقطاع غزة.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية تعارض إسرائيل هذا الأمر أيضًا. وتزعم أن أي شخص تقاضى راتبًا من حماس غير مؤهل للعمل. لا يمكننا الاعتماد على ذلك.

في هذه الأثناء، تنتظر حماس. وقد تحدث عراقجي مؤخرًا مع باسم نعيم من حماس في غزة، ومع خليل الحية ووفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، وعد الإيرانيون حماس بأن قضية غزة كجبهة أخرى ستُطرح أيضًا في المحادثات مع الأمريكيين في المستقبل القريب."

الأكثر قراءة اليوم

هكذا يستعد الاحتلال لتهجير أهالي غزة ..

الحرب الاسرائيلية عليه بدأت.. “أم مدمنة وفقر مدقع”.. قناة عبرية تشن هجوما حادا على نائب الرئيس الأمريكي

فصائل غزة تتجه لرفض جزئي لتعديلات ملادينوف

قادة إسرائيل يخشون زوال الكيان.. نتنياهو: “علينا ضمان تجاوز إسرائيل عامها الثمانين”..

نتنياهو: نأخذ دعوة أردوغان لتدمير إسرائيل على محمل الجد ولن نتجاهلها.. وسنبلغ أمريكا بهذا التصعيد التركي

الجيش الإسرائيلي يوسع “الخط الأصفر” قرب طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة

كاليفورنيا : تصاعد المعارضة لتمويل الاحتلال و”مؤيد تاريخي” لاسرائيل يعلن” التوبة

الأخبار الرئيسية

مسؤول امريكي يلتقي الحية ووثيقة مطالب أمريكية حاسمة لإسرائيل بشأن غزة وهذه اهمها ..

5 شهداء بينهم طفلة وأكثر من 20 إصابة بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة

سموتريتش: أكملنا الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات شمال قطاع غزة

نتنياهو: نأخذ دعوة أردوغان لتدمير إسرائيل على محمل الجد ولن نتجاهلها.. وسنبلغ أمريكا بهذا التصعيد التركي

الحرب الاسرائيلية عليه بدأت.. “أم مدمنة وفقر مدقع”.. قناة عبرية تشن هجوما حادا على نائب الرئيس الأمريكي