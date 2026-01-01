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5 شهداء بينهم طفلة وأكثر من 20 إصابة بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة

الإثنين 29 يونيو 2026 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء بينهم طفلة وأكثر من 20 إصابة بقصف ورصاص الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد خمسة مواطنين، بينهم أم وطفلتها، وأصيب العشرات، مساء اليوم الإثنين، 29 يونيو 2026، برصاص وغارات إسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس، جنوب قطاع  غزة .

 

واستشهدت المواطنة ديانا محمد سالم أبو دراز (23 عامًا) وابنتها الطفلة سوار ثائر أبو دراز (عام واحد) جراء قصف إسرائيلي لخيام النازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أدى الإنفجار إلى وقوع إصابات وحريق وأضرار كبيرة في خيام النازحين؛ جراء القصف الأخير على خان يونس.


 

وباستهداف آخر، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، 29 يونيو 2026، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين عند مفترق النص بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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