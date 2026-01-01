سموتريتش: أكملنا الاستعدادات لإقامة 3 مستوطنات شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الإثنين، 29 يونيو 2026، اكتمال الاستعدادات لإقامة ثلاث مستوطنات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة ، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة ينتظر "الضوء الأخضر" من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال جولة في مدينة سديروت، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إذ قال إن إسرائيل "مستعدة لإقامة فورية لثلاث بلدات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة"، مضيفا: "ننتظر الضوء الأخضر من نتنياهو".

ودعا سموتريتش نتنياهو إلى المصادقة النهائية على الخطة، في تصريح يأتي في سياق انتخابي واضح، إذ يسعى من خلاله إلى مخاطبة قاعدته في اليمين الديني والاستيطاني، إثر تراجع قوة حزبه "الصهيونية الدينية" وتأرجحه حول نسبة الحسم.

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وقال سموتريتش، في بيان مصور من مدينة سديروت، إن جيش الاحتلال يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، ودعا إلى احتلال الـ30% المتبقية، والعمل على "حسم المعركة ضد حماس وهزيمتها".