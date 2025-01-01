استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في رام الله

رام الله/سما/

استُشهد مساء اليوم الاثنين، طفل متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، باستشهاد الطفل أمير أحمد جواد جابر (15 عاما) متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم حي أم الشرايط بالبيرة.

وكان الطفل جابر، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها حي أم الشرايط وإطلاقها النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة جدا، ليعلن لاحقا استشهاده.

وقالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال قتلت 54 طفلاً وفتىً فلسطينياً في الضفة الغربية خلال عام 2025، قُتل معظمهم في ظروف لم يكونوا يشكلون فيها تهديداً مباشراً.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن 21 طفلاً وفتىً قُتلوا رغم عدم مشاركتهم في أي مواجهات، حتى عندما شهدت محيطاتهم مواجهات تخللتها عمليات رشق حجارة أو إلقاء عبوات أو إطلاق نار، فيما قُتل 13 آخرون بزعم رشقهم الحجارة باتجاه قوات أو طرق، دون تسجيل إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.