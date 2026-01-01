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كاليفورنيا : تصاعد المعارضة لتمويل الاحتلال و”مؤيد تاريخي” لاسرائيل يعلن” التوبة

الإثنين 29 يونيو 2026 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاليفورنيا : تصاعد المعارضة لتمويل الاحتلال و”مؤيد تاريخي” لاسرائيل يعلن” التوبة



وكالات / سما/

كشفت حيثيات ومحاضر لها علاقة بممثلي الحزب الديموقراطي الأمريكي في الكونجرس عن بروز حالة قلق شديدة غير معهودة أثناء مناقشة تعديل إقترحه النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي يقضي بشطب 3.3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
عدد من النواب الديمقراطيين من الصفوف غير القيادية توسلوا لقيادة الحزب إصدار تعليمات واضحة بشأن كيفية التصويت، خشية أن يجدوا أنفسهم مكشوفين سياسيًا أمام ناخبيهم، في ظل تصاعد المعارضة الشعبية لاستمرار التمويل العسكري لإسرائيل والانقسام المتزايد داخل الحزب حول هذه القضية.
هذا الموقف والنقاش رأي الخبراء يعطس  إدراكًا لدى العديد من النواب بأن التصويت هذه المرة سيكون موضع تدقيق من الناخبين، وأن اتخاذ موقف فردي قد يحمّلهم كلفة سياسية، لذلك سعوا إلى الاحتماء بقرار جماعي تصدره القيادة لتجنب الانكشاف وتحمل المسؤولية منفردين.

وبرز  ذلك قبل تصويت مرتقب على تعديل ماسي، في اختبار نادر يضع أعضاء مجلس النواب أمام خيار مباشر بين الإبقاء على التمويل العسكري لإسرائيل أو شطبه والأهم إنعكاسات التصويت هنا على الحسابات الإنتخابية.
 ومن جانب أخر أثار فيديو يتعرض فيه المرشح الديمقراطي “سكوت وينير” للتوبيخ من مناصر للحق الفلسطيني ضجيجا واسعا وسط  لجان الديمقراطيين بعدما إبتلع وينير لسانه وأخفق في الرد على التهجم والتوبيخ.
وينير تعرض ل”بهدلة” وبقي صامتا مع ملامح”ندم”.
وينر من الحزب الديمقراطي، يشغل منذ عام 2016 مقعدًا في مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا عن الدائرة 11.
وكان لسنوات يُعد من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، وشغل منصب الرئيس المشارك للتجمع اليهودي في برلمان ولاية كاليفورنيا.
خلال حرب غزة غيّر موقفه تدريجيًا، وفي يناير 2026  وخلال حملته الانتخابية أعلن توبته وأنه يعتبر ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في غزة “إبادة جماعية”، قائلاً إنه لم يعد يستطيع الامتناع عن استخدام هذا الوصف.
أثار هذا الموقف انتقادات من منظمات وجماعات مؤيدة لإسرائيل، وانتهى به الأمر إلى الاستقالة من رئاسة التجمع اليهودي في برلمان الولاية.
حاليًا، يخوض سكوت وينر سباقًا للفوز بالمقعد الذي كانت تشغله نانسي بولوسي في مجلس النواب الأميركي عن سان فرانسيسكو، ويُعد أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين في تلك الدائرة.
الكثيرين من انصار فلسطين يرفضون توبته بعد تاريخ طويل من تأييد إسرائيل ولانه تاب خلال الحملة الانتخابية وليس قبلها ربما بحثا عن بعض الاصوات.

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