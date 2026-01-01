الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري أمام العملات العالمية في نحو عام

وكالات /سما/

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين، وتتجه العملة الأمريكية نحو تسجيل أكبر ​مكاسب شهرية في نحو عام على خلفية ‌التوتر في الخليج.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات ​مجددا في الأيام الماضية قبل أن تتفقا على وقف الهجمات ​وعلى الاجتماع في قطر يوم الثلاثاء، مما ترك المستثمرين ⁠في حالة من القلق بشأن هشاشة وقف إطلاق النار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ⁠تشمل الين ​واليورو، ارتفاعا طفيفا إلى 101.36 نقطة.

ويتجه ​المؤشر حاليا لتحقيق زيادة 2.5% خلال يونيو الجاري، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع شهري ​منذ يوليو من العام الماضي.

واستقر اليورو عند 1.1387 دولار، بعد أن سجل أدنى ​مستوى له في 13 شهرا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، ​وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري 2.3%.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى ⁠1.3198 دولار، مسجلا انخفاضا شهريا 2%. وسجل الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بمدى الإقبال على المخاطرة، 0.6885 دولار أمريكي، بانخفاض 0.1% في بداية التعاملات، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري ​4.1%.

وسجل الين في ​أحدث تعاملات 161.75 مقابل الدولار، لتواصل العملة ​اليابانية التراجع ⁠والاقتراب من أدنى مستوى لها منذ 40 عاما.

وتأتي البيانات الحالية قبل صدور بيانات الوظائف التي قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.