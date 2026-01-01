الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري أمام العملات العالمية في نحو عام

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين، وتتجه العملة الأمريكية نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية في نحو عام على خلفية التوتر في الخليج.
وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات مجددا في الأيام الماضية قبل أن تتفقا على وقف الهجمات وعلى الاجتماع في قطر يوم الثلاثاء، مما ترك المستثمرين في حالة من القلق بشأن هشاشة وقف إطلاق النار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، ارتفاعا طفيفا إلى 101.36 نقطة.
ويتجه المؤشر حاليا لتحقيق زيادة 2.5% خلال يونيو الجاري، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع شهري منذ يوليو من العام الماضي.
واستقر اليورو عند 1.1387 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري 2.3%.
ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3198 دولار، مسجلا انخفاضا شهريا 2%. وسجل الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بمدى الإقبال على المخاطرة، 0.6885 دولار أمريكي، بانخفاض 0.1% في بداية التعاملات، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض شهري 4.1%.
وسجل الين في أحدث تعاملات 161.75 مقابل الدولار، لتواصل العملة اليابانية التراجع والاقتراب من أدنى مستوى لها منذ 40 عاما.
وتأتي البيانات الحالية قبل صدور بيانات الوظائف التي قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.