3 شهداء بينهم "طفل" ومُصابون في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة

غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الإثنين، 7 انتهاكات لـ "هدنة غزة"؛ تخللها عمليات إطلاق نار ونسف للمنازل، تزامنًا مع قصف مدفعي في جنوب ووسط قطاع غزة.

وصرح مصدر في الإسعاف والطوارئ بمستشفى "شهداء الأقصى"، بأن 3 فلسطينيين؛ بينهم طفل، استشهدوا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع، صباح اليوم.

وقصفت بغارة واحدة على الأقل، طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الإثنين، قرب جسر واد السلقا في شارع البركة بمحيط مخبز زادنا، جنوبي غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع؛ بينما أُعلن عن تسجيل عدة إصابات في المكان، نُقلت إلى مستشفى "شهداء الأقصى".