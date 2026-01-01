  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يوسع “الخط الأصفر” قرب طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة

الإثنين 29 يونيو 2026 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوسع “الخط الأصفر” قرب طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة



غزة / سما /

وسعت قوات الجيش الإسرائيلي ما يعرف بـ“الخط الأصفر” مقابل مدخل شركة الكهرباء في وسط قطاع غزة، حيث بات يبعد نحو مترين فقط عن طريق صلاح الدين.

ويأتي هذا التوسع في إطار إجراءات ميدانية متواصلة تشهدها المنطقة، وسط تحركات عسكرية مستمرة وتغييرات في الحدود الفاصلة داخل القطاع.

و أطلقت القوات الإسرائيلية النار شمالي مخيمي النصيرات والبريج، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات توغلت قرب جسر وادي غزة.

كما استهدفت الآليات العسكرية وطائرات "كواد كابتر" مناطق متفرقة داخل مخيمي البريج والنصيرات، مع إلقاء قنابل في المناطق الشرقية منهما، ما أدى إلى وصول الرصاص إلى منازل المدنيين داخل المخيمين.

وفي السياق ذاته، تعرضت المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج لقصف مدفعي متواصل، وسط استمرار تحركات عسكرية في محيط المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

فضيحة تعادل النمسا والجزائر..

ترامب يصف نتنياهو بالمجنون الملعون ..إسرائيل فقدت مكانتها كحليف استثنائي للولايات المتحدة

هارتس : وثائق تكشف بيع أنظمة أمن إسرائيلية متقدمة لقطر والسعودية

إيران: طوّرنا أسلحة ومسيّرات أكثر تقدماً خلال حرب الأربعين يوماً الماضية

مقرب من نتنياهو ..رئيس وزراء سلوفينيا الجديد يقرر الغاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية

القناة 12 العبرية : نتنياهو يبحث تأخير الانتخابات لاستكمال التفاهمات مع الحريديين

د. ميخائيل ميلشتاين في يديعوت أحرنوت : التوسع ليس وصفة للأمن

الأخبار الرئيسية

3 شهداء بينهم "طفل" ومُصابون في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة

فصائل غزة تتجه لرفض جزئي لتعديلات ملادينوف

هكذا يستعد الاحتلال لتهجير أهالي غزة ..

تل ابيب : حماس تستعد لحرب جديدة ولا تبدي أي استعداد للتخلي عن الحكم

بينها حماس والجهاد ..فصائل فلسطينية تدعو عباس إلى عقد اجتماع وطني عاجل