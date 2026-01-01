الجيش الإسرائيلي يوسع “الخط الأصفر” قرب طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة

غزة / سما /

وسعت قوات الجيش الإسرائيلي ما يعرف بـ“الخط الأصفر” مقابل مدخل شركة الكهرباء في وسط قطاع غزة، حيث بات يبعد نحو مترين فقط عن طريق صلاح الدين.

ويأتي هذا التوسع في إطار إجراءات ميدانية متواصلة تشهدها المنطقة، وسط تحركات عسكرية مستمرة وتغييرات في الحدود الفاصلة داخل القطاع.

و أطلقت القوات الإسرائيلية النار شمالي مخيمي النصيرات والبريج، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات توغلت قرب جسر وادي غزة.

كما استهدفت الآليات العسكرية وطائرات "كواد كابتر" مناطق متفرقة داخل مخيمي البريج والنصيرات، مع إلقاء قنابل في المناطق الشرقية منهما، ما أدى إلى وصول الرصاص إلى منازل المدنيين داخل المخيمين.

وفي السياق ذاته، تعرضت المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج لقصف مدفعي متواصل، وسط استمرار تحركات عسكرية في محيط المنطقة.