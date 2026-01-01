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اقتحامات واعتقالات تشمل عمالا بالضفة والقدس

الإثنين 29 يونيو 2026 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات تشمل عمالا بالضفة والقدس



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم عمال، إلى جانب مواجهات محدودة في بعض المناطق.

ففي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين إبراهيم محمد دعامسة من شارع الصف وسط المدينة، وصامد نمر العتيق من مخيم عايدة شمالا، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، على ما أفاد نادي الأسير.

وفي محافظة نابلس، اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة قصرة جنوب المدينة، بعد اقتحام البلدة فجراً وتفتيش عدد من المنازل في منطقة رأس العين، وهم قصي عبد المنعم أبو ريدة، وفادي شحادة عودة، ويوسف عبد السلام حسن.

كما شهد شمال طولكرم اعتقال عدد من العمال الفلسطينيين أثناء وجودهم في منطقة السهل بين بلدتي عتيل ودير الغصون، في إطار ملاحقة العمال خلال تنقلهم إلى أماكن عملهم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال اقتحام بلدة حزما شمال المدينة.

وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال بشكل شبه يومي في الضفة الغربية والقدس، وتشمل مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز المواطنين، وسط استمرار استهداف العمال الفلسطينيين خلال تنقلهم للعمل.

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